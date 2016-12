Weihnachten: Das solltet ihr tun, wenn ihr nicht zocken dürft

Jetzt hat es besinnlich sein - es ist Weihnachten. Ihr kennt das, die gesamte Familie fällt zu Hause ein, es wird gekocht, es ist laut, die Weihnachtsmusik dudelt. Und dann ist da dieser (hoffentlich) riesige Geschenke-Haufen unterm Weihnachtsbaum.

Unter diesen Geschenken befindet sich doch bestimmt sogar ein Videospiel, das ihr am liebsten direkt ausprobieten wollt, DOCH DAS GEHT NICHT - es ist Weihnachten. Daher unser Vorschlag: Betrachtet dieses Weihnachten als Videospiel-Herausforderung. Alles, was ihr in Videospielen gelernt habt, könnt ihr an diesen Festtagen einfach an euren geliebten (?) Mitmenschen ausprobieren. Die Bilderstrecke zeigt euch, wie das geht.