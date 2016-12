Auch dieses Jahr gab es bei Uffruppe viel zu bestaunen. Die folgenden zehn "Unboxing"-Höhepunkte solltet ihr kennen.

2016 ist das Jahr der neuen Hardware. Sowohl Nintendo, Sony als auch Microsoft haben neue Konsolen veröffentlicht. Fehlt von den noch aktiven Firmen im Grunde nur noch Sega im Bunde und wir hätten alle beisammen. Doch neben 2DS, NES-Mini, PS4 Pro und Xbox One S hattet ihr dieses Jahr auch Gelegenheit, diverse Sammler-Editionen zu ergattern. Ihr findet eine Auswahl in den unten verlinkten Videos.

Der Preis für die hässlichste Sammlerausgabe des Jahres 2016 geht übrigens an Forza Horizon 3 und der dazugehörigen Sonder-Xbox. Während das Spiel selbst sich nahezu göttlich präsentiert, scheinen dem Verantwortlichen für die "Xbox One Audi R8"-Edition die kreativen Pferdestärken durchgegangen zu sein. Wenigstens gibt es die Xbox One S in Form der Motorhaube eine Audi R8 nur drei mal! Microsoft hat dieses Ungetüm nur für ein Gewinnspiel aufgelegt.

Nicht dass die Xbox One generell eine Schönheit wäre, doch dieses Sammlerstück "Xbox One Audi R8" dürfte vermutlich nur wenigen gefallen.

Neben Mut zur Hässlichkeit macht seit etwas über einem Jahr zum Glück ein neuer Trend breit: Physikalische Neuveröffentlichungen vormals nur digital erhältlicher Spiele. Die Firma "Limited Run Games" bereitet aktuell mit Firewatch für PlayStation 4 bereits ihre 32ste Veröffentlichung in diesem Bereich vor. Die Spiele erscheinen alle in relativ kleiner Auflage für PS4 und PS Vita. Doch exklusiv scheint die Aktion nicht zu sein, denn auch der Versandhändler Play Asia kündigt inzwischen den Vita-Titel Söldner X2 auf Karte an. Nachteil an den Aktionen: Die Spiele sind trotzdem meist relativ schnell vergriffen.

Battle Garegga gibt es jetzt für PlayStation 4.

Apropos Asien. In Japan gibt es seit 12. Dezember den Automaten- und Saturn-Klassiker Battle Garegga für PlayStation 4 zu kaufen. Diese "Premium Edition" des 2D-Shooters enthält für knapp 75 Euro viele schmucke Inhalte wie ein Illustrationsbuch und eine Soundtrack-CD, das Spiel selbst liegt allerdings nur als Download-Code bei. Schade irgendwie.

Die sogenannte Signature Edition des Plattform-Gemetzels Slain.

An einem weiteren Konzept für limitierte Sonderauflagen arbeitet die in England ansässige Firma Signature Edition Games. Die hat es sich auf die Fahne geschrieben, Spiele für PS4 und PC zusammen mit einigen Extras in einer von den Entwicklern unterschriebenen Auflage auf den Markt zu bringen. Bestellen dürft ihr aktuell zum Beispiel Aragami und Slain für jeweils 36 Euro. Ihr dürft gespannt sein, wie sich das 2017 weiterentwickelt. Doch bis dahin, genießt die folgenden Videos und schreibt gerne in die Kommentare, welche neue Sammlerausgabe euch persönlich dieses Jahr am meisten Spaß bereitet hat!

10. Nintendo Classic Mini

Der Uffruppe-Reigen beginnt heute mit Nintendo. Die haben im Jahr 2016 tatsächlich eine 8-Bit-Konsole veröffentlicht. Dabei rotiert in dem niedlichen Plastikgehäuse als Prozessor ein 4-Kern-ARM-SoC. Emuliert werden dennoch 30 Klassiker aus der 8-Bit-Ära. Mini-NES heißt das Gerät, das bereits bei der Ankündigung einige Fragen aufgeworfen hatte. Dem Erfolg hat das keinen Abbruch getan. Bei vielen Händlern ist die knapp 70 Euro günstige, graue Kiste ausverkauft. Doch bezahlt bloss nicht die Mondpreise, die einige Abzocker aktuell verlangen: Nintendo wird nachliefern. Das offiziell "Nintendo Classic Mini" getaufte hat dennoch Schönheitsfehler, achtet etwa mal auf die Länge des Controller-Kabels.

Das Paket mit dem Nintendo Classic Mini enthält:

Konsole

1 Pad (das Kabel ist nur 75 Zentimeter kurz)

HDMI-Kabel

USB-Kabel (ohne Netzstecker)

Anleitung

Code für 300 Platin-Punkte auf My Nintendo

Video auf Youtube: Uffruppe #194 Originalmeldung: "NES-Mini: Das neue Nintendo Classic Mini in Uffruppe #194"