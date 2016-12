Ah, es weihnachtet ... Statt euch nun in den wildesten Ballerein mit Aliens oder grobkörnigen Militärfeldzügen hinzugeben - wie wäre es mal mit ein paar weihnachtlichen Levels, die ihr so zur aufkommenden Stimmung spielen könntet?

Dass es diese tollen Weihnachts-Levels gibt, beweist die folgende Bilderstrecke. Die könnt ihr auch sofort als Vorschlagsliste ansehen. Besonders sind die Wiehnachtslevels von Nights Into Dreams zu empfehlen. Wer es ein bisschen "brutaler" will fährt mit Saints Row 4 - How The Saints Save Christmas oder Hitman - Blood Money ganz gut. Wie ihr seht: Es ist für jeden etwas dabei.