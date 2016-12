Nie zuvor waren Spiele für das Smartphone medial so präsent wie im Jahr 2016. Doch was waren neben Pokémon Go und Super Mario Run die besten Spiele für unterwegs?

Wer Mitte des Jahres auf Twitter oder Facebook aktiv war, der musste schon genau hinsehen, wollte er neben Pokémon Go noch einen Blick auf weitere Themen erhaschen. Die kleinen Taschenmonster waren einfach überall: Im Internet, auf den Straßen, ja selbst auf eurem Schreibtisch konnte wie aus dem Nichts ein listiges Mauzi auftauchen. Das Kuriose an dieser Situation: Es handelte sich nicht wie sonst üblich um ein großes PC- oder Konsolenspiel à la Battlefield 1 oder die Ankündigung von Half-Life 3, sondern die Zocker dieser Welt sprachen plötzlich über ein "kleines" Smartphone-Spiel.

Bereits mit der Meldung im Jahr 2015 - Nintendo möchte zukünftig Smartphone-Spiele auf den Markt bringen - wurde ein Beben mittlerer Stärke ausgelöst. Wird der mobile Alleskönner im Spiele-Sektor etwa eine ernstzunehmende Konkurrenz für die großen Konsolen-Plattformen? Der Punkt, dass Super Mario Run diesen Monat ebenfalls sämtliche Download-Rekorde gebrochen hat, lässt zumindest vermuten, dass die Spieler auch nach dem Pokémon-Hype noch starkes Interesse daran haben, ihre Konsolen-Lieblinge unterwegs zu spielen. Das Konzept der neuen Konsole Nintendo Switch, die bereits im kommenden Frühjahr auf den Markt kommen soll und ein Hybrid aus Heimkonsole und mobilem Handheld wird, stärkt den Trend vom stationären zum barrierefreien Zockerlebnis zusätzlich.

Doch ein Hersteller wie Nintendo allein reicht noch lange nicht aus, um ein breites, qualitativ hochwertiges Spieleangebot für eine mobile Plattform zu gewährleisten. Wie schon 2015 haben wir uns für euch in den Dschungel der Smartphone-Apps begeben und geschaut, welche Spiele dieses Jahr im Bereich iOS und Android für eine Menge Spaß gesorgt haben. Habt ihr 2016 weitere Höhepunkte auf dem Weg zu Schule, oder auf dem Weg zu Arbeit gespielt - vielleicht eine kleine unbekannte Perle aus dem Shop geladen - dann gebt uns in den Kommentaren Bescheid. Aber erstmal wünschen wir euch viel Spaß mit den Top 10 Spielen für das Smartphone aus dem Jahr 2016.

10. Guild of Dungeoneering

In Guild of Dungeoneering seid ihr der Herrscher über den Kerker und sollt darauf achten, dass eure Helden sicher ihr Ziel erreichen. Dabei steuert ihr diese nicht etwa selbst, sondern dürft durch das Platzieren von Gegenständen, Gegnern und Räumen dafür sorgen, dass die tapferen Recken sich ihren Weg zum Ausgang des Kerkers nach euren Vorstellungen suchen.

Nicht nur das Spielprinzip ist frisch, auch die Art und Weise wie dieses umgesetzt wird, wirkt wohl durchdacht. So kombiniert Guild of Dungeoneering Elemente aus einem Tabletop-Kartenspiel mit rundenbasierten Kämpfen und weckt dabei geschickt euren Drang zur Erforschung der Levels. Abgerundet wird das Ganze durch das tolle Design des Spiels, das an Skizzen erinnert, die via Bleistift angefertigt wurden.

