Es ist vollbracht! Wir haben eure 35,8 Millionen Stimmen ausgezählt. Der Sieger der Abstimmung zum offiziellen Spiel des Jahres 2016 bei spieletipps steht fest!

Wir schon in den Jahren zuvor haben wir euch dazu aufgerufen, euer Lieblingsspiel des Jahres zu wählen, das sogenannte Game of the Year, kurz GOTY. Tatsächlich war es wieder genauso knapp wie vor zwölf Monaten zwischen Fallout 4 und The Witcher 3. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Wen ihr auf Platz 1 und damit zum Spiel des Jahres 2016 gewählt habt, erfahrt ihr am Ende des Artikels.

Überraschend erweist sich auf jeden Fall, wer keine Rolle gespielt hat. Denn weder Kassenschlager wie Doom, Naruto Shippuden - Ultimate Ninja Storm 4 oder Fifa 17 schafften den Sprung in die Top 10, noch Indie-Spiele der Güte von Firewatch oder Inside. Nicht einmal Pokémon Go, 2016 der Zeitfresser Nummer 1, erfreut sich eurer GOTY-Liebe. Aber wer hat denn nun gewonnen?

Zunächst einmal geben wir hiermit die Sieger des Gewinnspiels bekannt. Denn alle Wahlteilnehmer hatten die Chance, nebenbei einen tollen Preis abzusahnen. Vielen Dank für eure zahlreichen Mails und die vielen interessanten Kommentare unter der Umfrage! Die übergewichtige Glücksfee hat aus allen Einsendungen folgende Gewinner gezogen:

Christopher G. aus Schönebeck

Lucas H. aus Bludenz

Martin K. aus Goldberg

Megan B. aus Leichingen

Denise B aus Soest

Michael M. aus Tegernsee

Kevin F. aus Dortmund

Matthias K. aus Hamm

Herzlichen Glückwunsch und viel Freude mit den Gewinnen! Die Pakete sind zum Teil schon unterwegs oder gehen euch in den nächsten Tagen zu. Da die Post nicht immer die schnellste ist und die Gewinne zum Teil auch von den edlen Stiftern direkt versendet werden, seid bitte nicht ungeduldig: Es kann ein paar Tage dauern! Doch jetzt auf zu euren gewählten Lieblingsspiele.

Beim der großen Leserwahl zum Spiel des Jahres 2016 dürfen sich folgende Spiele geehrt fühlen:

Na, war schon einer eurer Favoriten dabei? Ist euer Lieblingsspiel noch im Rennen? Seid ihr bereit fortzufahren? Dann Vorhang auf für die vorderen Plätze ...