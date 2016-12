Game Royale 2 - The Secret of Jannis Island: Neues "Point'n'Click"-Abenteuer mit Jan Böhmermann

Die Verantwortlichen hinter der ZDF-"Late-Night-Show" Neo Magazin Royale haben zum großen Jahresabschluss ein neues Gratisspiel veröffentlicht. In Game Royale 2 - The Secret of Jannis Island kämpft ihr in bester "Point'n'Click"-Manier in der Haut des Satirikers Böhmermann selbst ums nackte Überleben. Wie gewohnt werden dabei diverse Witze und popkulturelle Anspielungen abgefeuert.

Das Jahr 2016 neigt sich dem Ende zu und auch Satiriker Jan Böhmermann und sein Produktionsteam von der bildundtonfabrik haben vorerst einen Haken hinter die diesjährige Produktion der "Late-Night-Show" Neo Magazin Royale gesetzt. Mit der vorerst letzten Sendung vor der Pause haben die Kreativen hinter dem Format zudem pünktlich zu Weihnachten ein neues Spiel aus dem Hut gezaubert. Game Royale 2 - The Secret of Jannis Island heißt das neue Machwerk, das wie schon der Vorgänger aus dem vorherigen Jahr, Game Royale: Jäger der verlorenen Glatze, im Stil klassischer "Point'n'Click"-Abenteuer gestaltet wurde. Und wieder werden zahlreiche Witze und Anspielungen aus dem Böhmermann-Kosmos und der Popkultur zelebriert.

Die Handlung: Zu Beginn des Spiels findet sich Jan Böhmermann gestrandet auf einer einsamen Insel wieder. Nun geht es mit Jan ums nackte Überleben, in einer parallelen Erzählung dürft ihr diesmal aber auch in die Haut des "Show-Sidekicks" William Cohn schlüpfen - weitere Ensemblemitglieder wie Florentin Will, Larissa Rieß und Ralf Kabelka sollen euch ebenfalls über den Weg laufen. "Doppelt so viele spielbare Figuren und drei Gags mehr, als wie im ersten Teil" und "garantiert bis zu 3 Wochen keine Sozialkontakte (wegen zu viel Spielspaß!)" verspricht das Entwicklerteam in seiner Beschreibung auf der offiziellen Webseite vom Neo Magazin Royale.

Game Royale 2 - The Secret of Jannis Island kann schon seit dem 15. Dezember 2016 kostenlos über den Internetbrowser gespielt werden. Versionen für iOS, Android und Steam sollen am 22. Dezember 2016 nachfolgen.

Klassische "Point'n'Click"-Abenteuer wie The Secret of Monkey Island standen Pate für Game Royale 2 - The Secret of Jannis Island.