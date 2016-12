Gestern noch "Science Fiction", heute schon Realität - ein koreanisches Unternehmen arbeitet an einem voll funktionsfähigen "Mech" à la Titanfall. Der große Maschinenanzug kann bereits zuverlässig laufen und seine Arme benutzen, wie Videos beweisen.

Aus Romanen, Filmen und auch Spielen kennen wir sie inzwischen seit vielen Jahren, sogenannte "Mechs" - große Maschinen, die von Menschen gesteuert werden. Was weitestgehend noch unter dem Begriff "Science Fiction" eingeordnet werden darf, könnte jedoch bald Realität werden: Wie die englischsprachige Seite Kotaku berichtet, arbeitet ein koreanisches Unternehmen namens Korea Future Technology an einem Projekt, das den Titel "METHOD-1" trägt. Konkret handelt es sich dabei um einen großen, tatsächlich funktionierenden Mech.

Unter anderem mit an Bord ist offenbar Vitaly Bulgarov, ein "Concept Artist", der in der Vergangenheit etwa für den berühmten Entwickler Blizzard Entertainment an Spielen wie Starcraft mitwirkte. Erfahrung mit den Kriegskolossen ist also offensichtlich gegeben - anders, als in vielen "Science Fiction"-Vorlagen, entwickelt Korea Future Technology den Mech allerdings weder für Einsätze in der realen Welt noch als Hommage an Blizzards Spiele. Offenbar möchte der Konzern lediglich testen, in welchen Szenarien sich solch eine Maschine als praktisch erweisen könnte, und welche Teile und Funktionen von ihm nützlicher sind, als andere.

Wie wir in mehreren Videos im Youtube-Kanal Robotpig sehen, kann die beeindruckende Gerätschaft bereits laufen und ihre Arme benutzen - alles auf Befehl eines einzelnen Insassen oder auch per Fernbedienung. Die Ähnlichkeit zu zahlreichen "Science Fiction"-Vorlagen ist dabei unverkennbar, und auch Bulgarovs Arbeit scheint hindurch, die ihr näher auf seiner Webseite bestaunen könnt. Neben seiner Arbeit an diversen Blizzard-Spielen wirkte er in der Vergangenheit an thematisch passenden Filmprojekten wie Transformers, Robocop und Terminator mit.

Wie auch sein Vorgänger frönt auch das erst vor wenigen Monaten veröffentlichte Spiel Titanfall 2 wieder dem überaus actionreichen Mech-Spaß.