Assassin's Creed 2: Patch entfernt den merkwürdig aussehenden Charakter

Lieber, etwas komisch aussehender Nicht-Spieler-Charakter in Assassin's Creed 2: Es war eine schöne Zeit mit dir, aber die ist nun vorüber. Ubisoft möchte dich in der Neuauflage für PlayStation 4 und Xbox One nicht mehr sehen. Mithilfe eines aktuellen Patches wirst du kurzerhand entfernt, wie die englischsprachigen Kollegen von Eurogamer berichten.

Das aktuelle Update 1.02 entfernt den komisch aussehenden Charakter aus der Neuauflage von Assassin's Creed 2 (Quelle: Eurogamer.net)

Deinen größten viralen Auftritt hattest du bekanntlich in einem Video von Polygon, welches nicht nur auf dich, sondern auch auf andere Fehler aufmerksam gemacht hat. Deine etwas zu großen Lippen und Augen werden fortan nicht mehr in der Menge auftauchen, sondern sind für immer verschwunden. Als Erinnerung bleiben nur noch Videos und Bilder zurück, die dich in all deiner Blüte zeigen.

Zugegeben: Theoretisch kannst du auch im Originalspiel für PC, Xbox 360 und PlayStation 3 auftauchen. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist zwar gering, aber sie ist durchaus vorhanden. Nur auf der aktuellen Konsolengeneration trittst du in Sequenz 1 der ersten Erinnerung nie wieder in Erscheinung.

Ob das gut oder schlecht ist, müsst ihr als Spieler übrigens selbst entscheiden. Dass sich Assassin's Creed 2 aber auch abseits des komischen Charakters lohnt, erfahrt ihr im Test des Originals "Assassin's Creed 2: Der Meuchelmördermeister ist zurück". Am PC erhaltet ihr übrigens aktuell den Nachfolger Assassin's Creed 3 noch völlig gratis.

