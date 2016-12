Die 10 verrücktesten Weihnachtsspiele

Weihnachten ist auch gerne mal in Videospielen ein großes Thema. Egal ob jung oder alt, bei diesen Weihnachtsspielen ist für jeden Freund der Stillen Nacht etwas dabei.

Ja, ist denn wirklich schon wieder Weihnachten? Es kam so plötzlich. Und draußen ist es in weiten Teilen Deutschlands eher grau als weiß. Dann richtet wenigstens euer Zimmer schön weihnachtlich ein. Viel Lametta, ganz viele kleine Lichter und vor allem: Schmeißt euer Lieblingssystem an!

Damit es innerlich etwas weihnachtlich wird, haben wir uns zehn Spiele vorgenommen, in denen ihr den Weihnachtsmann spielt, Weihnachten retten müsst oder euch ins Schneegestöber begebt. Und das in Spielen der letzten 30 Jahre. Da sollte auch für den größten Weihnachtsmuffel was dabei sein.

Die Reihung ist übrigens rein zufällig und soll keine Bestenliste darstellen. Die Ziffern eins bis zehn dienen lediglich der Orientierung.

1. Elf Bowling

Wer streikt, wird bestraft!

Was wäre der Weihnachtsmann ohne seine hilfsbereiten kleinen Helfer, die Elfen? Immer fröhlich singend und tanzend sorgen sie dafür, dass jeder sein Geschenk durch den Weihnachtsmann erhält. Vermutlich durch zu wenig Wertschätzung haben diese aber keinen Bock mehr und streiken. Die logische Konsequenz? Mehr Gehalt? Mehr Wertschätzung? Wenigstens Spritgeld? Nix da! Aus Rache benutzt der Weihnachtsmann beziehungsweise Santa Claus die Elfen in Elf Bowling als Bowlingpins, um sie wieder auf Spur zu bringen. Vermutlich haben die Entwickler zu viel Weihrauch und Myrrhe geschnüffelt. Aber so verrückt das Spielprinzip klingt, so spaßig ist es auch. Die Elfen kommentieren jeden Spielzug recht sarkastisch und süffisant. Daher gab es noch ein paar Fortsetzungen. Aber das wirklich Verrückte daran: 2007 erschien sogar ein Film dazu: *„Elf Bowling the Movie: The Great North Pole Elf Strike“. *

2. Santa Claus Saves the Earth

So schrecklich wie es aussieht, ist auch das komplette Spiel.

Weihnachten soll ja das Fest der Liebe sein. Aber hier und da gibt es Wesen, die wollen das einfach nicht. So auch eine verfluchte Fee, die neidisch auf das fröhliche Fest ist und kurzerhand den Weihnachtsmann in Santa Claus Saves the Earth entführt! Eure Aufgabe besteht darin, ihm beim Entkommen zu helfen und so nicht nur die Welt, sondern auch das Weihnachtsfest zu retten. Und während zum Beispiel das oben erwähnte Elf Bowling dank des verrückten Konzepts viel Spaß bereitet, so sorgt Santa Claus Saves the Earth nur für Schmerzen. Wie auch so manches Familienfest. Ob Steuerung, Grafik oder Musik, es stimmt einfach gar nichts in diesem Weihnachtsmachwerk. Also, ganz tief in den Sack damit!

3. Xmas Lemmings

Die niedlichen Lemminge in Xmas Lemmings.

Zu Weihnachten werden viele Wünsche erfüllt. Auch so manch ungewöhnlicher. Da wird viel Verständnis gezeigt und man erfüllt kleinen niedlichen Nagern natürlich ihren sehnlichsten Wunsch: das gemeinsame Ableben. So das Spielprinzip in Lemmings und somit auch der Weihnachtsedition Xmas Lemmings. Ihr steuert aber nicht die kleinen Wuselviecher, sondern räumt den Weg zum Ziel frei. In dieser Fassung selbstverständlich mit viel Schnee und Lametta. Auf dem Weg gibt es zwar einige Kollateralschäden, aber solange noch eine Mindestanzahl von Lemmingen das Ziel erreicht, ist es geschafft. In einem großen Feuerwerk hauchen die kleinen Nager ihr Leben aus. Na dann, Frohes Fest!

4. Daze before Christmas

Glatte Stufen! Eine tödliche Falle, selbst für Santa Claus.

Und schon wieder muss Santa Claus Weihnachten retten. Ein böser Schneemann boykottiert das Fest und setzt alles daran, dass auch der gute Santa seine Arbeit nicht vollenden kann. Im Gegensatz zu Santa Claus Saves the Earth ist Daze before Christmas aber recht unterhaltsam. Es bietet ein paar schöne Hüpf-Levels und ist auch grafisch niedlich gemacht. Trotzdem würde es vermutlich heutzutage kaum jemanden interessieren, wenn es nicht in so geringen Stückzahlen produziert worden wäre. Auf dem Sega Mega Drive wurde es nur in Australien veröffentlicht. Für das Super Nintendo nur in Europa und Japan. Komplette Versionen erreichen bei Ebay teilweise Erlöse im hohen dreistelligen, manchmal vierstelligen Bereich. Das Spiel in der eigenen Sammlung haben, und die Weihnachtsgeschenke fürs nächste Fest wären gesichert! Und fürs übernächste und überübernächste ...