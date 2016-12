Der Cosplayer Maul Cosplay stellt den Hexer Geralt von Riva für den The Witcher Cosplay Kalender 2017 nach, bei dem viel nackte Haut zu sehen ist.

Nach dem beeindruckenden "Dark Souls"-Cosplay von Yeliz ist es Maul, der für weitere erstaunliche Bilder im Cosplay-Universum sorgt. Maul sieht dem Hexer aus der "The Witcher"-Trilogie nicht nur täuschend ähnlich, er ist auch das akutelle Werbe-Model von Entwicklerstudio CD Project Red, um Geralt von Riva zu porträtieren.

In der Bilderstrecke bekommt ihr schon einige der Aufnahmen des The Witcher Cosplay Kalenders 2017 zu sehen. Dabei wurden vor allem bekannte Bilder von The Witcher 3 - Wild Hunt verwendet, die Maul und weitere Cosplayer gekonnt nachstellen.

Jeder, der The Witcher 3 - Wild Hunt gespielt hat, dürfte sich an die Szene direkt am Anfang des Rollenspiels erinnern, bei welcher Geralt ein Bad nimmt. Das ist nur eines der Bilder, das euch erwartet. Zu sehen sind auch Yennefer und Geralt auf dem berühmtberüchtigten Einhorn, welches schon im Spiel einen ganz bestimmten Verwendungszweck gefunden hat.

Im Kalender scheint es jedoch auch Aufnahmen zu geben, die so im Spiel wahrscheinlich niemals stattgefunden hätten. Die Rede ist von Geralt, der einen seiner Hauptfeinde der Wilden Jagd auf einer Schaukel anstößt.

Außerdem sollen sich auch intimere Bilder im The Witcher Cosplay Kalender 2017 finden lassen, die wir an dieser Stelle jedoch nicht zeigen.

The Witcher 3 - Wild Hunt erschien am 19. Mai 2015 für PC, PS4 und Xbox One.