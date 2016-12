Overwatch: Comic rund um Tracer in Russland aufgrund von Gesetzen blockiert

Mit dem neuen Webcomic "Reflections" hat Blizzard die Overwatch-Gemeinschaft überrascht, entzückt und zu Teilen auch verärgert: Heldin Tracer ist vergeben und zwar an eine Frau. Den durchaus riskanten, aber wichtigen Schritt werden allerdings nicht alle Spieler mitbekommen.

Wie die Twitter-Nutzer Malkythera und YellowAfterLife feststellen, ist der Zugang zum Comic in Russland blockiert. Grund dafür ist die Gesetzeslage in Russland, die die Absicht inne hat, Kinder vor Informationen zu schützen, die tradionelle Familienwerte ins Abseits stellen sollen. Besser bekannt als "Schutz vor Homosexuellen-Propaganda".

@Malkythera @MOOMANiBE reads "In accordance with russian law we cannot share this comic with our players on territory of Russian Federation" — Vadim (@YellowAfterlife) 20. Dezember 2016

Wer mit einer russischen IP-Adresse versucht den Comic aufzurufen, erhält die folgende Mitteilung: "In Übereinstimmung mit dem russischen Gesetz können wir diesen Comic nicht mit unseren Spielern in Russland teilen." Der Grund ist die offensichtliche Darstellung von Tracers Sexualität, die zudem positiv verarbeitet wird. Um potenziellen rechtlichen Schritten zu entgehen, hat Blizzard den Comic vorsichtshalber von Beginn an in Russland deaktiviert, wie das Unternehmen gegenüber Eurogamer zu Worte gibt.

Dem Vertrieb des Spiels selbst sollte das jedoch nicht schaden. In den Mehrspieler-Gefechten spielt schließlich das Privatleben der Helden außer in ganz wenigen Sprüchen so gut wie gar keine Rolle. Russische Spieler, die den Comic nicht irgendwo anders lesen oder sich in Foren darüber informieren, werden demnach voraussichtlich nie mitbekommen, dass Tracer lesbisch ist.

Die flinke Britin wird übrigens aller Wahrscheinlichkeit nach nicht die einzige Heldin bleiben, die nicht heterosexuell ist. Blizzard hat bereits bestätigt, dass noch weitere Charaktere zu der LGBT-Gemeinschaft (Lesbian-Gay-Bisexual-Transgender-Community) zählen. Welche das sind, möchte das Studio in entsprechender Weise und nicht mit dem Holzhammer bekanntgeben. Im Juli ist Heldin Zarya inoffiziell schon zur Ikone der LGBT-Gemeinde geworden.

Overwatch ist nicht das erste Spiel, was in Kontakt mit dem Gesetz zur Homosexualität in Russland kommt. Zuvor haben Politiker schon Fifa 17 als "Schwulen-Propaganda" bezeichnet und einen Antrag gegen Electronic Arts gestellt.

1 von 38 Die Helden in Overwatch

Overwatch ist eines der erfolgreichsten Spiele des Jahres und wurde unter anderem bei den Game Awards 2016 als "Spiel des Jahres" ausgezeichet. Welche Helden euch im Mehrspieler-Shooter erwarten, zeigt euch die Bilderstrecke.