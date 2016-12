Nintendos Anwälte haben wieder zugeschlagen: Schon vor der Veröffentlichung des für Dezember angekündigten Fanspiels Pokémon Prism wurde diese verhindert - die Verantwortlichen erhielten eine Unterlassungsaufforderung vom Rechteinhaber Nintendo. Damit sind acht Jahre Arbeit für die Katz'.

Im Oktober dieses Jahres wurde das Fan-Projekt Pokémon Prism vorgestellt - ein eigenständiges, inoffizielles Spiel, das im Stil früherer "Gameboy Color"-Editionen gestaltet und mit einer völlig neuen Geschichte und frischen Funktionen ausgestattet wurde. Wer sich auf die Veröffentlichung des Spiels im Dezember gefreut hat, muss jetzt stark sein: Wie üblich hat Rechteinhaber Nintendo die Veröffentlichung des Fan-Spiels durch eine anwaltliche Unterlassungsaufforderung an die Entwickler gestoppt, wie die englischsprachige Seite Gamerant berichtet. Über Twitter teilte der offenbar Hauptverantwortliche hinter dem Projekt die traurige Nachricht, mitsamt dem Anwaltsschreiben von Nintendo.

I'm sorry everyone, but Pokemon Prism is cancelled. Thank you for your support. https://t.co/rD5LSr1bQA