Irgendwann musste der Zeitpunkt kommmen, an dem Spiele das Leben fast wahrheitsgetreu abbilden, oder ihm sogar einen Schritt voraus sind. Ist dieser Moment jetzt gekommen? Seht selbst!

Simulatoren sind seit jeher ein Genre an dem sich die Geister scheiden. Die einen lieben die entspannte Spielweise fernab jeglicher Action und Spannung, die anderen schlafen bereits bei dem Gedanken daran vor dem Rechner ein. Beide Standpunkte sind nachvollziehbar, doch letztendlich kommt es auf die Qualität eines Spiels an. Wir haben uns die im Jahr 2016 veröffentlichten Arbeitsplatz-Simulatoren genauer angesehen und mussten mit Bedauern feststellen, dass bis auf wenige Ausnahmen viel Schund gemixt mit spielerischem Mittelmaß erneut die Runde machte. Vieles wurde schnell und billig programmiert, in der Hoffnung, dass Genre-Liebhaber jegliche Fehler verzeihen und aus Liebe zum Hobby trotzdem zugreifen.

Als Redakteur steht man nun vor der Wahl, ob man einen solchen Artikel mit erschreckenden Fakten zu den einzelnen Spielen füllt, oder versucht, das ganze Ausmaß des Schreckens mit Humor zu betrachten. Wir haben uns für Letzteres entschieden und geschaut, in welchem Punkt die aufgeführten Simulatoren trotz aller Schwächen der Realität ein Stück weit voraus sind. Viel Spaß!

Wenn ihr danach auf den Geschmack gekommen seid und noch weitere Arbeitsplatz-Simulatoren in Aktion erleben wollt, klickt euch doch einfach durch unsere Bilderstrecke.

1. Ordnung schaffen im Landwirtschafts-Simulator 2017

Mit dem Landwirtschafts-Simulator hätten Paris und Nicole bestimmt eine Menge Spaß.

Der Bauernhof ist bekanntlich kein Ort für zimperliche Ordnungsfanatiker die in Panik ausbrechen, sollte auf dem Gehöft ein wenig Unordnung herrschen. Die Frage "Warum liegt hier Stroh rum?" sollte sich der Bauer auf dem Lande besser nicht stellen.

Ganz anders sieht es jedoch im Landwirtschafts-Simulator 2017 aus. Polierte Traktoren, aufgeräumte Ställe und akurat geschnittene Felder wohin das Auge blickt. Selbst Paris Hilton würde hier problemlos eine Nacht überstehen.

2. Zuverlässiges WLAN im Fernbus Simulator

Wer beim Fernbus Simulator an ein Werbe-Spiel denkt, der trifft voll ins Schwarze.

Was ist das Schlimmste, dass euch auf einer stundenlangen Reise mit dem Fernbus passieren kann? Richtig! Die Datenrate eures Handys ist aufgebraucht und das kostenlose WLAN im Bus funktioniert (wie immer) nicht. Habt ihr kein Buch dabei und die Kopfhörer liegen einsam und verlassen in eurem Zimmer, so kann es passieren, dass ihr in ein Gespräch mit eurem Sitznachbarn verwickelt werdet. Allein die pure Vorstellung daran lässt einen vor Angst erschauern und kalter Angstschweiß bildet sich auf der Stirn.

Wollt ihr diesem Horror-Szenario entfliehen, so empfiehlt es sich, den Fernbus Simulator auf dem heimischen Rechner zu installieren. Per Druck auf den WLAN-Knopf im Cockpit steht euch unbegrenztes Hochgeschwindigkeits-Internet von der Abfahrt bis zu Ankunft zur freien Verfügung.