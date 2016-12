Ja, es gibt sie: Bibel-Spiele

Ab und zu denkt ihr vielleicht: "Nein, das kann es doch nicht geben." Meistens ist die Antwort dann ganz einfach: "Doch!"

Einige von euch wissen vielleicht, warum eigentlich Weihnachten gefeiert wird. Genau, viele Menschen glauben, dass an diesem Tag Jesus Christus geboren worden ist. Auch in der Bibel gehen die Evangelien darauf ein. Für viele Christen ist die Weihnachtszeit, auch eine Zeit, in der sie sich vermehrt mit der Bibel auseinandersetzen.

Und wer das spielerisch will, wird dabei auch fündig. Denn es gibt tatsächlich nicht wenige Bibel-Spiele. Hier stellen wir euch einige vor. Manche machen wirklich keinen Spaß und manche sind erstaunlich gut.