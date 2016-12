Die besten "Star Wars"-Charaktere aus Videospielen

Star Wars ist nicht nur im Kino groß. Auch auf dem PC oder den Konsolen sind einige gute Spiele herausgekommen. Und die haben einige interessante Charaktere in petto.

Momentan ist ja wieder das "Star Wars"-Fieber ausgebrochen. Alle rennen ins Kino, um Rogue One zu schauen. Vielen sind die Charaktere aus den "Star Wars"-Filmen ins Gedächtnis gebrannt. Doch wie sieht es eigentlich mit den Charakteren aus dem Universum von Star Wars aus, die nicht in den Filmen, sondern in den Spielen vorkommen?

Wir haben euch die 12 besten und interessantesten Charaktere aus "Star Wars"-Spielen zusammengesucht. Kommt irgendjemand in der Liste nicht vor? Dann schreibt es in die Kommentare und sagt uns, warum diese Person noch unbedingt drin vorkommen sollte.