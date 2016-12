Star Wars - Battlefront 3: Szenen aus eingestelltem Projekt auf Youtube aufgetaucht

Ein neues Video auf Youtube zeigt waschechte Spielszenen aus dem vor fast zehn Jahren eingestellten Star Wars - Battlefront 3. In knapp sechs Minuten kämpfen Sturmtruppen gegen Kampfdroiden - dabei kommen Laserpistolen und auch aus den Filmepisoden 1 bis 3 bekannte Raumschiffe zum Einsatz.

Mit Star Wars - Battlefront leiteten Publisher Electronic Arts und Entwickler Dice im vergangenen Jahr den Neustart einer beliebten Mehrspieler-Reihe ein, die im Jahr 2004 mit Star Wars - Battlefront ihren Anfang fand. Tatsächlich sollte nach Teil 2 auch noch ein drittes Spiel erscheinen: Star Wars - Battlefront 3 war damals beim Studio Free Radical Design in Entwicklung und sogar schon zu großen Teilen fertig, wurde Gerüchten zufolge allerdings im Jahr 2008 eingestampft. Seitdem tauchen immer mal wieder Bewegtbilder von dem Spiel auf. Wie die Kollegen von Gamestar berichten, hat es nun ein weiteres Video auf Youtube geschafft, das knapp sechs Minuten Spielmaterial zeigt.

Zu sehen ist ein Teil der ersten Mission, die sich auf dem bekannten Wüstenplaneten Tatooine abspielt. Zu sehen sind Sturmtruppen, die gegen feindliche Kampfdroiden in die Schlacht ziehen. Bis auf einige visuelle Fehler ist das Spiel in grafischer Hinsicht dabei weitestgehend intakt, wenn auch die Bildrate zumindest nach heutigen Maßstäben alles andere als optimal scheint, und gerne hin und wieder unter die 20 Bilder pro Sekunde fällt. Auffällig ist der fehlerhafte Ton, doch ob dieser irgendwo im Videobearbeitungsprozess entstand, oder so tatsächlich zum Spiel gehörte, ist unklar.

Star Wars - Battlefront 3 sollte für die erste Xbox erscheinen. Der Neustart Star Wars - Battlefront aus dem Hause Dice ist für PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich.

Mit Star Wars - Battlefront widmete sich Entwickler Dice im Jahr 2015 wieder klassischen "Star Wars"-Schlachten, und möbelte dabei die Grafik ordentlich auf.