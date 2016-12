Star Wars - The Old Republic: Spieler halten Gedenkfeier zu Ehren von Carrie Fisher

(Quelle: Reddit)

Es ist eine der traurigsten Meldungen des Jahres für "Star Wars"-Fans: Carrie Fisher, die Schauspielerin von Prinzessin Leia in der Original-Trilogie, sowie in Star Wars - Episode 7: Das Erwachen der Macht, ist in Folge ihres schweren Herzinfarktes gestorben.

Auf Youtube, auf Twitter, auf Facebook und in vielen weiteren Medien wird öffentlich getrauert. So auch im Online-Rollenspiel Star Wars - The Old Republic, in denen Spieler kurz nach der Todesmeldung Gedenkfeiern eingerichtet haben. Auf verschiedenen Servern haben sich die Anhänger beider Fraktionen passenderweise im Schloss Organa auf dem Planeten Alderaan getroffen und gemeinsam um Carrie Fisher getrauert.

Die meisten Feiern sind ohne Zwischenfälle ausgekommen. Um die feindseligen Droiden haben sich kurzerhand hochlevelige Spieler gekümmert, damit auch Spieler, die eigentlich noch zu niedrig für den Planeten sind, teilnehmen konnten. Auch in den nächsten Tagen soll es noch vereinzelt zu Gedenkfeiern kommen. Die Informationen diesbezüglich findet ihr auf Reddit.

Der Tod von Carrie Fisher hat die Anhänger des "Star Wars"-Universums schwer getroffen. Immerhin werden sie noch einmal die Schauspielerin in ihrer gewohnten Rolle wiedersehen: In Star Wars - Episode 8 spielt Fisher ein letztes Mal Prinzessin Leia.

Gedenkfeiern und Trauerbekundungen sind keine Neuheit in Online-Rollenspielen. Nach dem Tod von Schauspieler Robin Williams hat Entwickler Blizzard sogar einen eigenen Nicht-Spieler-Charakter in World of Warcraft integriert. Aber auch im privaten Rahmen werden Videospiele zur Trauerbewältigung genutzt, wie etwa im Falle von Skyrim.

