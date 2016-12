Die kürzlich verstorbene Schauspielerin Carrie Fisher hatte einen Cameo-Auftritt in Dishonored - Die Maske des Zorns, bei welchem es euch möglich ist ihre Stimme zu hören.

Carrie Fisher wurde vor allem bekannt durch ihre Rolle in den Star Wars-Filmen als Prinzessin Leia. Am 27. Dezember 2016 verstarb die Schauspielerin an den Folgen eines Herzinfarkts in einem Krankenhaus in Los Angeles. Wie kürzlich bekannt wurde, verstarb auch ihre Mutter nur einen Tag später aufgrund eines Schlaganfalls.

(Quelle: Youtube, newtrion)

Um Carrie Fishers Stimme in Dishonored zu hören müsst ihr in der letzten Mission den Propaganda-Sprecher töten. An dessen Stelle tritt dann Carrie Fishers Stimme in der englischen Sprachausgabe ein und ist demnach über die Lautsprecher in Dunwall zu hören. In dem Video könnt ihr ihre Stimme ab Minute 6:23 vernehmen.

Spieleentwickler von Dishonored, Harvey Smith, teilte sein Bedauern über den Tod der Schauspielerin via Twitter mit. Carrie Fisher sei bei den Arbeiten zu Dishonored sehr lustig und kreativ gewesen.

It's a little thing, but Carrie Fisher was gracious, funny and creatively open when we worked with her for a small role in #Dishonored. RIP. — Harvey Smith (@Harvey1966) 27. Dezember 2016

Dishonored ist ein Stealth-Action-Spiel, bei dem ihr in die Haut des Leibwächters der Kaiserin, Corvo Attano, schlüpft. In dem Spiel habt ihr selbst die Wahl, wie ihr vorgehen wollt. So ist es möglich das Spiel durchzuspielen, ohne auch nur eine Person zu töten. Hinterlasst ihr hingegen Leichenberge auf eurem Feldzug der Vergeltung, so wird auch das Ende ein düsteres sein.

Dishonored erschien am 12. Oktober 2012 für PC, PS3 und Xbox 360. Seid ihr an dem Stealth-Spiel interessiert, werft doch einen Blick auf den Test: Dishonored - Die Maske des Zorns.

Erst kürzlich erschien auch der Nachfolger Dishonored 2 - Das Vermächtnis der Maske am 11. Dezember 2016 für PC, PS4 und Xbox One. Hier bekommt ihr es unter anderem mit einem besonders schweren Rätsel zu tun.