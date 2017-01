Das neue Jahr ist da! Und viele der besten Spiele des gerade erst zu Ende gegangenen Weihnachtsgeschäfts sind jetzt schon gehörig reduziert! Da greift man doch gerne zu!

Auch im Januar haben wir wieder die Angebotslisten von Online-Versandhändler Amazon für euch gewälzt. Zehn Angebote sind dabei aufgefallen, die wir euch empfehlen möchten. Wenn ihr die Spiele über den angegebenen Link bestellt, könnt ihr uns sogar noch ein klein wenig unterstützen. Amazon schreibt ein paar Cent für uns gut.

Ein Wort vorneweg für alle Amazon-Schnäppchenjäger: Die Preise der herausgesuchten Angebote schwanken leicht - und manchmal sogar stark! Manchmal sind sie sogar anders, wenn ihr euch auf Geräten wie Apple MacBooks einloggt. Falls also die Spiele noch günstiger geworden sein sollten als hier angegeben, freut euch darüber. Aber falls Amazon wieder ein paar Euro aufgeschlagen haben sollte, nehmt es wie echte Männer und Frauen und schreibt eure Hass-Mails an Amazon und nicht an uns. Klar gibt es eines der vorgestellten Spiele auch auf Flohmärkten in Rammelsbach oder im Tante Emma Laden von Geilenkirchen mitunter mal günstiger. Freut euch in dem Fall einfach und kauft dort. Oder eben bequem hier.

Wer noch mehr Geld ausgeben ... äh ... sparen möchte, darf gerne auch bei den Schnapper-Hinweisen auf spieletipps reinschauen, lohnt sich! Genug der weisen Worte, seid ihr bereit, den Geldbeutel zu zücken?

Nummer 1: Watch Dogs 2 (PS4, Xbox One, PC, ca. 30 - 40 Euro)

Dieses Mal treibt ihr euch in San Francisco herum.

Worum geht's? Das erste Watch Dogs kassierte jede Menge Vorschusslorbeeren und wurde dann schließlich den hohen Erwartungen doch nicht gerecht. Jetzt hat Ubisoft mit Watch Dogs 2 eine Menge der kleinen und großen Fehler des Erstlings behoben, so richtig begeistern konnte das rundum verbesserte Abenteuer zumindest an der Ladentheke bisher nicht - deswegen wohl auch der niedrige Preis.

Und nicht nur wegen dem solltet ihr dem zweiten Watch Dogs eine Chance geben: Ja, die Figuren sind nicht immer so sympathisch und allzu moralisch geht es auch nicht zu, aber gerade das sind doch eigentlich die Stärken eines Abenteuers mit offener Welt, oder? Also, habt euch nicht so. Auch wenn ihr vom ersten Watch Dogs enttäuscht wurdet, gebt dem Nachfolger eine Chance, er hat sie verdient!

Nummer 2: Pokémon - Mond (3DS, ca. 32 Euro)

Flammiau, Robball oder Bauz - wer soll euer Starter sein?

Worum geht's? Die jüngsten Pokémon-Episoden im traumhaften Südsee-Szenario war einer der großen Hits dieses Winters - und zumindest eine der beiden gibt es bereits jetzt zum günstigeren Preis! Pokémon - Mond ist im Vergleich zu seinem sonnigen Kollegen Pokémon - Sonne bei Amazon bereits reduziert. Wenn euch die exklusiven Pokémon und das Zeitsystem ansprechen, dann gibt es keinen Grund, jetzt nicht zuzuschlagen!

Moment, Zeitsystem? Nun, das ist so: Während sich die Sonnen-Version in Sachen Tageszeit direkt an der Uhr eures 3DS orientiert, ist die Mond-Variante stets um zwölf Stunden versetzt - ergo: Um 12 Uhr Mittag ist im Spiel Mitternacht. Kommt das euren Spielgewohnheiten entgegen, dann schlagt zu und schnappt sie euch wieder einmal alle!

