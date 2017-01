Kojima Productions: Über anderthalb Meter große Maskottchen-Figur steht zum Kauf bereit

Hideo Kojima ist ein Mann der großen Worte und offenbar auch einer der großen Figuren. Das Maskottchen seiner Firma Kojima Productions ist ab sofort vorbestellbar - zum Preis von rund 2.000 Dollar (rund 1.900 Euro).

(Quelle: Sideshow)

Für diesen stolzen Preis handelt es sich nicht um eine Miniaturversion des Astronauten mit Firmenflagge, den Kojima im Juli 2016 vorgestellt hat, sondern um eine rund 160 Zentimeter große Figur. Das entspricht einer Skalierung von 1:2 gegenüber dem digitalen Original. Interessierte können die auf 150 Stück limitierte Figur beim Online-Händler Sideshow vorbestellen. Die Auslieferung erfolg voraussichtlich zwischen Januar und März 2018.

Bei der Ludens-Figur, so der Name des Maskottchens, funktionieren außerdem die LED-Leuchten am Helm und jede Figur wird von Hideo Kojima persönlich signiert. Wer also genügend Platz bei sich zu Hause hat und riesiger Fan des japanischen Entwicklers ist, sollte einen Blick riskieren. Obwohl die Figur vermutlich bei einem potenziellen Umzug unpraktisch wird.

Verantwortlich für das Design ist Yoji Shinkawa, der auch schon zu Konami-Zeiten mit Kojima zusammengearbeitet hat. Unter anderem ist er regelmäßig für das Aussehen der Mechs in der "Metal Gear Solid"-Reihe verantwortlich gewesen.

Mehr zu Death Stranding, dem neuen Spiel von Kojima Productions, gibt es übrigens im Blickpunkt "Top 20 - Most Wanted 2017 - Diese Spiele solltet ihr im Auge behalten".

1 von 16 Kojima-Witze

Ihr seid auf der Suche nach schlechten Witzen mit Kojima? Wir haben sie alle in der Bilderstrecke.