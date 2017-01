Cosplay-Hochzeit: So sieht es aus, wenn Diablo-Spieler heiraten

(Bildquelle: Mezame)

Wie sieht es eigentlich aus, wenn waschechte Zocker den Bund der Ehe eingehen? Das endet natürlich in einer ganz speziellen Hochzeit mit ganz besonderen Hochzeitsbildern.

Alvin Lau und Alexis Loo haben sich online beim Zocken von Diablo 3 kennengelernt. Der Kreuzritter und die Dämonenjägerin gingen öfter gemeinsam auf die Jagd nach den Schergen der Hölle.

Aus der spielerischen Einheit wurde Freundschaft und bald Liebe. Vor wenigen Monaten heirateten die beiden in Singapur. Jetzt sind Bilder des besonderen Fotoshootings für die Hochzeit aufgetaucht, die natürlich im Diablo-Stil entstanden. Die Hochzeitsbilder liefen unter dem Motto "Revenge of the Nephalem" ("Rache der Nephalem")

Gerade die Gestaltung der Hintergründe für die Bilder war nicht einfach. Rund um Singapur gibt es eben keine alten Gemäuer oder Kathedralen. Daher posierten die jungen Leute vor einem sogenannten "Green Screen" und die Experten von Mezame setzten passende Hintergründe per PC ins Bild ein.

Die Anfertigung von Rüstungen, Schwert, Schild und Armbrust übernahmen die Damen und Herren der Cosplay-Vereinigung Neo Tokyo Project.

Ein Video zeigt euch, wie die Arbeiten für diese ganz speziellen Hochzeitsfotos abliefen:

Auch die "Diablo"-Reihe selbst hat einen triftigen Grund zum Feiern. Denn seit 20 Jahren gibt es Diablo von Blizzard. Verbunden mit diesem Jubiläum dürft ihr im Laufe des Jahres noch viele Überraschungen für verschiedene Blizzard-Spiele erwarten.

