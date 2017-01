2016 - Das Jahr hatte es in vielerlei Hinsicht in sich. Oft nicht in positivem Sinne, was das große Weltgeschehen, Ereignisse in eurer Heimat und weitreichende Entscheidungen betrifft, die uns alle berühren. Auch die Videospielbranche sorgte für allerlei Nachrichten, die insgesamt erstaunlich erfreulich ausfielen, manchmal einfach nur absurd sind, an anderer Stelle wieder den Wutpegel steigen ließen. Ganz klar, dass dabei einige Meldungen, die wir euch im Laufe des Jahres präsentiert haben, auf ganz besonders viel Interesse gestoßen sind.

Wir haben für euch die vergangenen zwölf Monate nochmal akribisch genau gesichtet. Diese Themen sind in jedem Monat durch besonderes Leserinteresse hervorgestochen und stellen somit die lautesten, buntesten, nachdenklichsten, interessantesten und erfreulichsten News dar. Alle haben sie eines gemeinsam: Sie sorgen dafür, dass so manche Augenbrauen nach oben gezogen werden, wenn ihr sie lest. Daher ohne große Umschweife: Viel Spaß bei den Höhepunkten des News-Jahres 2016!