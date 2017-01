Ihr habt erst kürzlich ein Spiel gespielt und wollt alle wissen lassen, wie eure Meinung dazu ist? In eurem Regal steht eine alte Perle aus der Geschichte der Videospiele, von der unbedingt mehr Menschen erfahren sollten? Egal ob positiv oder negativ, eure Meinung zählt! Meinungen zu Spielen sind wichtig. Denn so könnt ihr herausfinden, für welche Perle es sich lohnt, Geld und Zeit zu investieren. Aus diesem Grund starten wir heute bis zum 23. Januar den großen Meinungswettbewerb 2017 auf spieletipps.de.

Damit ihr für euren Einsatz nicht leer ausgeht, gibt es natürlich auch etwas zu gewinnen. Was genau, das entscheidet die übergewichtige Glücksfee nach einem Raubflug durch die Redaktion. Ein Stapel Spiele steht schon bereit. Seid gewiss: Sie stibitzt nur die tollen Sachen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Alle eure Meinungen sind online auf spieletipps einsehbar. Einige besonders gute und aussagekräftige Meinungen werden wir auch prominent vorstellen, vielleicht sogar mit einem eigenen Facebook-Posting.

Doch was sollt ihr nun genau machen? Bis zum 23. Januar habt ihr die Möglichkeit, zu so vielen Spielen wie möglich eure Gedanken in Schriftform zu bringen. Ein Beispiel: Ihr habt im vergangenen Jahr No Man's Sky gespielt und findet das Spiel im Gegensatz zu anderen Zockern richtig super? Dann schreibt, warum euch das Spiel so gut gefällt!

Durch die umfangreiche spieletipps-Datenbank ist es euch möglich, zu fast jedem Spiel eine Meinung abzugeben. Ihr dürft auch gerne zu den Spielen des Jahres 2016 euren Senf dazu geben. Dazu sucht ihr auf der Meinungsseite nach dem Spiel und bekommt die Möglichkeit, eure Meinung einzugeben. Falls ihr ein Spiel in der Datenbank vermisst, sagt in den Kommentaren unter dieser Meldung kurz Bescheid, wir legen das für euch an!

Meinungen sind subjektiv. Auch No Man's Sky konnte viele Spieler im Jahr 2016 begeistern.

Was ist eine gute Meinung?

Die Überschrift:

Verfasse als Erstes im unteren Eingabefenster deine Meinung. Überlege dir erst danach die Überschrift! Stell dir vor, deine Meinung sei ein Buch. Jetzt gib dem Buch einen Namen, der aus mindestens drei Worten besteht!

Der Meinungstext:

Achte auf Groß- und Kleinschreibung sowie Rechtschreibung! Kopiere den Text in ein Word-Dokument und kontrolliere es mit der Rechtschreibprüfung! Beginne einen neuen Gedanken im Text mit einem eigenen Absatz! Schreibe so, als würdest du einem Freund erklären, weshalb dir das Spiel gefällt oder nicht gefällt! Verzichte auf Smileys, Schimpfwörter und Links! Wir löschen sie ohnehin. Du willst verraten, wie man ein Level löst oder den Endgegner besiegt? Lass es! Das gehört nicht in deine Meinung, sondern in den Tippsbereich.

Die Wertung:

Bleibe fair! Wertungen mit 99 Prozent oder 1 Prozent sind doof. Eine gute Wertung liegt irgendwo dazwischen.

Gebt uns eure Meinung zu Perlen der Videospiel-Geschichte (hier: Breath of Fire 3)

Kurz zusammengefasst:

Wer darf teilnehmen?

Mitmachen darf jeder angemeldete Nutzer auf spieletipps.de.

Wie lange dauert der Wettbewerb?

Der Meinungs-Wettbewerb dauert elf Tage. Start: Freitag, 13. Januar 2017. Ende: Montag, 23. Januar 2017, 0 Uhr nachts.

Zu welchen Spielen darf ich eine Meinung schreiben?

Zu jedem Spiel, dass ihr auf spieletipps.de findet und das bereits erschienen ist.

Und wenn ich das Spiel nicht auf eurer Seite finde?

Dann bemühen wir uns darum, dass Spiel anzulegen. Am besten ist aber natürlich, wenn ihr zu Spielen eine Meinung schreibt, die ihr bei uns findet. Falls dies mal nicht der Fall sein sollte, schickt eine E-Mail an: hinweis@spieletipps.de

Steigen meine Chancen, wenn ich besonders viele Meinungen schreibe?

Ja! Wir merken uns, wer besonders viele Meinungen einsendet und belohnen die fleißigsten Schreiber.

Meine Meinung wurde abgelehnt. Habe ich jetzt verloren?

Nein. Ihr könnt eine abgelehnte Meinung jederzeit überarbeiten. Wenn wir eure Meinungen ablehnen, geben wir gleichzeitig Tipps, wie ihr euch verbessern könnt.

Was habe ich davon, eine Meinung zu schreiben?