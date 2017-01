Diese Männer fanden wir 2016 in Videospielen am besten

Was muss ein Mann sein, um ein guter Mann zu sein? Muskeln haben? Kämpfen können? Bären niederringen?

In der Welt der Videospiele scheint diese Frage schnell beantwortet - denn dort wird meist gekämpft. Aber auch abseits von digitalen Blutbadverursachern gab es im vergangenen Jahr einige coole Socken, in deren Haut (oder an deren Seite) ihr auf jeden Fall mal eine Spielwelt unsicher machen solltet.

Natürlich solltet ihr die folgende Bilderstrecke mit dem einen oder anderen Augenzwinkern betrachten. Mit einem extrem männlichen, Holz hackenden Augenzwinkern, versteht sich.

