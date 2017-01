Splatoon: Siebenjährige bekommt Wii-U-Spiel zu Weihnachten - und hält plötzlich Porno in der Hand

Irgendein Scherzbold nahm das mit dem "Fest der Liebe" offenbar ein wenig zu ernst, und tauschte die Spiel-Disc des farbenfrohen "Wii U"-Spiels Splatoon gegen eine Porno-DVD aus. Und die landete pünktlich zu Weihnachten ausgerechnet in den Händen eines siebenjährigen Mädchens aus den Vereinigten Staaten.

Eine spritzige Überraschung erwartete ein siebenjähriges Mädchen aus dem US-Bundesstaat Ohio zum vergangenen Weihnachten, als sie ihr Geschenk auspackte - allerdings nicht die Überraschung, die eigentlich geplant war. In der Hand hielt sie nämlich ein frisches, noch eingeschweißtes Exemplar des "Wii U"-Spiels Splatoon, doch als sie die Folie entfernte, und die Spielhülle öffnete, strahlte ihr nicht etwa die Spiele-Disc entgegen, sondern ein waschechter Pornofilm auf DVD. "Sensual Seductions 2" (zu Deutsch: "Sinnliche Verführungen 2"), so lautete der Titel des zweifelhaften Geschenks, das die Mutter des Mädchens ordentlich in Erklärungsnot brachte.

Im Interview mit dem US-Sender WLWT erklärt diese: "Ich sah über ihre Schulter und nahm es ihr weg. Ich sah das Bild darauf, und sie fragte nur: 'Warum? Was ist das? Warum sind die nackt'?", so die Mutter der Kleinen. Anschließend habe sie ihr erklären müssen, dass Santas Helfer nicht für die Produktion von Videospielen zuständig sind, sondern diese ganz normal aus echten Läden beziehen würden. Es müsse sich hier um ein Missverständnis handeln, von dem der gute Santa nichts wusste, so der Erklärungsversuch der Mutter.

Wer genau sich da in der Produktion und dem Verkauf des Spiels einen Scherz erlaubt hat, ist unklar - da das Spiel allerdings neu und eingeschweißt war, dürfte die Disc irgendwo im Produktionsprozess ausgetauscht worden sein, und nicht beim Händler selbst. Der bemühte sich jedenfalls schleunigst um Ersatz, um die Peinlichkeit wieder gut zu machen. Inzwischen besitzt das Mädchen auch die richtige Spiel-Disc von Splatoon.

