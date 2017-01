Job Simulator: VR-Spiel ist überaus erfolgreich

Drei Millionen Dollar (rund 2,85 Millionen Euro) Umsatz wäre ein für AAA-Spiel ein riesiger Flop. Für das VR-Spiel Job Simulator stellt diese Zahl jedoch einen großen Erfolg dar.

Seit dem Erscheinen für HTC Vive (5. April 2016), Oculus Rift und PlayStation VR (13. Oktober 2016) hat sich das Spiel des Entwicklers Owlchemy Labs kontinuierlich gut verkauft, wie das Team auf der Spielwebseite bekannt gibt. In den Vereinigten Staaten ist der Job Simulator sogar das bestverkaufte "PlayStation VR"-Spiel des Jahres laut Sony.

Für Alex Schwartz, Chef von Owlchemy Labs, hat sich damit das Risiko ausgezahlt, von Anfang an vollständig auf die Virtuelle Realität zu setzen. Das Team habe gezeigt, dass zufriedenstellender Erfolg auch in einem sehr kleinen Markt umsetzbar sei, so Schwartz.

Mit verantwortlich für den guten Umsatz ist der Zuschauermodus, der vor allem im Streaming- und Youtube-Bereich sehr geholfen habe. Laut Schwartz sei es schlicht witzig zu sehen, wie der persönliche Lieblings-Youtuber im Job Simulator agiert. Gleichzeitig würde der Job Simulator die Stärken und die Möglichkeiten der Virtuellen Realität sehr gut verdeutlichen.

Aktuell arbeitet Owlchemy Labs an einer Umsetzung von Rick & Morty für aktuelle VR-Brillen und weiteren, noch nicht angekündigten Spielen. Außerdem entwickelt das Team das "OwlchemyVR Mixed Reality"-System, um Entwicklern und Spielern zukünftig ein Tool bereitstellen zu können, welches mühelos VR-Inhalte aufnehmen kann.

Eine vollkommen realitätsbezogene Simulation ist der Job Simulator nicht, aber vielleicht macht er genau deswegen so viel Spaß.