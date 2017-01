Forgotten: Das erste kostenlose "Must Play"-Spiel des Jahres

Videospiele halten nicht ewig. Zugegeben, die reinen Dateien an sich schon, aber das, worauf sie gespeichert werden, verfügt nur über eine begrenzte Haltbarkeit. Genau mit jenem Thema beschäftigt sich das Textadventure Forgotten.

In Forgotten dreht sich alles um ein altes Videospiel, welches nach und nach verschwindet und quasi "stirbt". Das wissen auch die Charaktere des Spiels, die versuchen, sich gegen diesen Prozess zu wehren. Ob das klappt, verraten wir an dieser Stelle nicht. Stattdessen raten wir euch dazu, das vollkommen kostenlose Spiel selbst auf der Webseite des Entwicklers auszuprobieren.

Für Autorin Julie Muncy vom englischsprachigen Magazin Wired ist Forgotten schon jetzt das erste "Must Play"-Spiel des Jahres. Es sei zwar sehr kurz, aber bewegend und schlicht fantastisch in seiner Umsetzung. Als experimentelles Spiel funktioniert Forgotten laut ihr hervorragend und ist ein spannender Start in das Spielejahr 2017, welches aktuell ja noch etwas ruhig ist.

