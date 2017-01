Overwatch: Neue Dialoge verraten möglicherweise erstes Spielpärchen

Nach Weihnachten in Overwatch ist vor Valentinstag ... auch in Overwatch: Ein paar findige Spieler auf Reddit haben in den aktuellen Testserver-Dateien von Overwatch neue Sprachaufnahmen bezüglich des kommenden Pärchentages gefunden.

Genauer gesagt handelt es sich um zwei Unterhaltungen, die jeweils Genji und Mercy führen. Beide schenken sich gegenseitig Schokolade, Mercy natürlich nur echte Schweizer Schoki, die sie auch gemeinsam essen möchten. Dies deutet darauf hin, dass die Heilerin und der Cyborg-Ninja in der Welt von Overwatch ein Paar abgeben. Es wäre damit das erste Spielpärchen im Mehrspieler-Shooter.

Titelheldin Tracer ist zwar ebenfalls schon vergeben, allerdings an jemanden, der im Spiel zumindest aktuell nicht vertreten ist. Selbiges gilt für Scharfschützin Widowmaker, die sogar verheiratet ist, aber ihren Ehepartner vor einiger Zeit schon umgebracht hat.

Offiziell hat Blizzard die Mercy-Genji-Theorie aber noch nicht bestätigt. Für Fans des Spiels kommt die Wendung jedoch nicht allzu überraschend, schließlich hat es schon im Weihnachts-Comic erste Andeutungen gegeben.

Die neuen Unterhaltungen müssen übrigens nicht zwangsläufig bedeuten, dass Blizzard ein spezielles Event anlässlich des Valentinstags plant. Chef-Entwickler Jeff Kaplan hat zuvor Events bezüglich des 14. Februars und zu Ostern dementiert. Stattdessen ist es gut möglich, dass der Tag der Liebenden nur in einem kleinen Rahmen mithilfe neuer Dialoge gefeiert wird.

Die Helden in Overwatch

