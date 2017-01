Tomb Raider 4: Fans arbeiten an eigener HD-Neuauflage

An jeder Ecke gibt es mittlerweile Neuauflagen von älteren Spielen, aber ausgerechnet bei Tomb Raider warten Anhänger seit Ewigkeiten auf ein HD-Remake der alten Teile. Jetzt nehmen Fans das selbst in die Hände.

Eine kleine Gruppierung von Mod-Entwicklern arbeitet an einer optisch verbesserten Neuauflage von Tomb Raider 4 - The Last Revelation. Das Original ist 1999 erschienen und sieht heutzutage nicht mehr allzu hübsch aus. Ein neues Grafikgerüst ziehen die Modder allerdings nicht in Betracht, sondern rüsten das Original mit schärferen Texturen, neuen Charaktermodellen und hübscheren Effekten auf. In obenstehender Bilderstrecke seht ihr erste Vergleichsdarstellungen.

Des Weiteren plant das Team ebenfalls spielerische Verbesserungen, die noch nicht näher erläutert werden. Aktuell befindet sich das Projekt schließlich noch in einer frühen Phase, aber soll regelmäßig deutliche Fortschritte machen. Auf einen Veröffentlichungstermin hat sich die Gruppierung noch nicht geeinigt.

Mehr Details und mehr Bilder sollen in Zukunft auf der offiziellen Webseite des Projekts folgen. Bleibt nur zu hoffen, dass Rechteinhaber Square Enix dem Team keinen Strich durch die Rechnung macht. Erst im vergangenen Jahr hat es beispielsweise mit Pokémon - Uranium und AM2R gleich zwei Fan-Projekte erwischt, die Probleme mit den Anwälten von - in diesen Fällen - Nintendo bekommen haben.

Mit der alten Lara Croft hat die aktuelle Generation in Form von Tomb Raider und Rise of the Tomb Raider nicht mehr viel am Hut. Diese stammen aus der Feder der mittlerweile Ex-Autorin Rhianna Pratchett. Im Test: "Rise of the Tomb Raider - Lara ist zurück, allerdings nicht für jeden" weiß der aktuelle Serienteil auf seine eigene Art zu überzeugen.

Lara altert nicht, sondern wird gefühlt immer jünger. Diese Theorie unterstützt auch unsere Bilderstrecke zum Werdegang der berühmten Videospiel-Archäologin.