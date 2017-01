Super Mario World: Ihr könnt die riesigen Buu Huus besiegen

Nach Jahren des Experimentierens und Probierens ist jetzt bekannt geworden, dass ihr die riesigen Geister, genannt "Buu Huu" aus dem SNES-Klassiker Super Mario World besiegen könnt. Dazu gehört nur eine gewisse Portion Geschick.

1992 feierte das Spiel seinen Siegenszug auf dem SNES. Jetzt ist ans Tageslicht gekommen, wie ihr einen besonders furchterregenden Gegner ausschalten könnt. Die Buu Huus sind Geister, die sich an euch heranpirschen, wenn ihr ihnen den Rücken zudreht. Berührt ihr diese paranormalen Erscheinungen, so stirbt euer Spielcharakter.

Um an ihnen vorbeizukommen ist also einiges an Geschick und Timing gefragt. Doch nun hat ein findiger Spieler herausgefunden, dass ihr die riesigen Buu Huus, die stets für umständliche Ausweichmanöver sorgen, besiegen könnt.

Stellt euch für solch ein Manöver einfach an den Anfang einer schiefen Ebene, wie zum Beispiel eine Treppe. Rennt die Treppe herunter und schliddert kurz vor dem Buu Huu los und riskiert den Zusammenstoß. Durch diese Technik besiegt ihr den Geist und er verschwindet.

Glaubt ihr nicht? Über den englischsprachigen Blog von Supper Mario Broth könnt ihr sehen, wie ihr den Buu Huu besiegt.

Damit ist der Schrecken so mancher Gamer-Kindheit gar nicht mehr so schrecklich. Doch damit nicht genug. Ein weiterer vermeintlich unbesiegbarer Gegner ist mit der Schlidder-Technik gar nicht mehr so furchteinflößend. Im englischsprachigen Forum Neogaf seht ihr die Schlidder-Einlage noch einmal. Auf diese Weise könnt ihr einen weiteren, bislang unbezwingbaren Kontrahenten erledigen.

Super Mario World liefert noch Jahrzehnte nach der Erstveröffentlichung neue Kuriositäten. So hat ein Zocker zum Beispiel mit verbundenen Augen einen zeitlichen Weltrekord aufgestellt und das Spiel in Bestzeit beendet.

