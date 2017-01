Geheime Nachricht an die Spieler: Nintendo versteckt Botschaft in Mini-Famicom

Das Nintendo Classic Mini sorgt bei Retro-Fans für Glücksgefühle. Doch noch cooler wird die ganze Geschichte, weil jetzt bekannt geworden ist, dass Nintendo eine geheime Botschaft mit der neu aufgelegten Hardware an die Spieler richtet.

Die versteckte Nachricht haben ein paar Tüftler jetzt im Code des Übersee-Modells, dem Famicom-Mini (siehe Bild über diese Meldung), entdeckt. Sie sagt kurz: "Bitte macht nicht alles kaputt".

Den Verantwortlichen hinter der Hardware ist bewusst, dass ein paar schlaue Köpfe in den Code des System vordringen würden, um dort gegebenfalls auch Änderungen vorzunehmen.

Entsprechend haben sie eine Nachricht im Code hinterlassen, die jetzt über das englischsprachige Magazin Engadget an die Öffentlichkeit gelangt. Und so lautet sie komplett:

" Hier spricht Kapitän Hanafunda. Die Emulation startet in 3...2...1. Viel Mühe, Tränen und unzählige Stunden Arbeit wurden in dieses Kleinod gesteckt. Also bitte haltet diesen Platz sauber und macht nicht alles kaputt. "

Damit zeigt Nintendo, dass sie sich über mögliche Änderungen im Code bewusst sind oder auch Emulationen so gut wie kaum eingedämmt werden können. Sie zeigen aber auch, dass sie auf einen behutsamen Umgang mit dem Gerät und den Code hoffen.

"Hanafunda" ist übrigens eine Anspielung auf Nintendos Geschäft während der Gründerjahre, als diese noch Hanafunda-Sammelkarten verkauft hatten. Ihr wollt mehr über Nintendos langjährige Geschichte erfahren? Dann schaut doch mal in die Beiträge:

