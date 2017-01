Ein Team aus Entwicklern hat einen inoffiziellen Emulator entwickelt, der es möglich macht, Wii-U-Spiele auf dem PC zu genießen. Damit aber nicht genug: Das Programm soll Nutzern erweiterte Grafikeinstellungen und die Möglichkeit bieten, Mario und Co. in der Auflösung von 4K zu erleben.

Am kommenden Freitag möchte Nintendo endlich weitere Informationen zu seiner neuen Konsole Switch enthüllen. Auch technische Details könnten dabei veröffentlicht werden - doch während die Konkurrenten Sony und Microsoft mit ihren Konsolen so langsam aber sicher ins 4K-Zeitalter vorstoßen, sind Auflösungen dieser Dimension in Nintendos Gefilden auch mit der Switch eher unwahrscheinlich. Wer Mario und Co. trotzdem in 4K erleben möchte, bekommt, wie so oft, Abhilfe aus dem Fanlager.

Wie die englischsprachige Seite Gamerant berichtet, sollen sich einige Entwickler unter dem Namen "Team Cemu" zusammengeschlossen und einen Emulator entwickelt haben, der es nicht nur möglich machen soll, Spiele der Nintendo-Konsole Wii U auf dem PC zu erleben, sondern die Auflösung dieser Spiele deutlich zu erhöhen. Über den Youtube-Kanal reznoire wurde bereits ein Video veröffentlicht, der das beliebte Wii-U-Spiel Super Mario 3D World in der beeindruckenden Auflösung von 4K zeigt.

Natürlich sollen nicht nur der ikonische Klempner und seine Freunde von der schärferen Optik profitieren: Auch populäre Spiele wie Bayonetta 2 und Xenoblade Chronicles X, die bekanntermaßen mit deutlich andersartigen, detailreicheren Grafikstilen aufwarten, sollen mit dem Emulator in höherer Auflösung spielbar sein. Aktuell ist das grafische Upgrade nur für solche verfügbar, die das Entwicklerteam bei Patreon unterstützen, doch bereits am 16. Januar 2017 soll die Funktion frei für jeden veröffentlicht werden.

Ob Nintendo mit seiner Switch ähnlich gestochen scharfe Erlebnisse in Planung hat, erfahren wir möglicherweise am kommenden Freitag den 13. Januar, wenn das Unternehmen eine Präsentation zur neuen Konsole abhalten möchte.

Auf der Wii U bietet Super Mario 3D World bunte Abenteuer in "Full-HD" - eine Auflösung, die Spiele wie Super Mario Galaxy auf der Vorgängerkonsole schmerzlich vermissen ließen. In unserer Bilderstrecke bekommt ihr einen Eindruck vom Spiel.