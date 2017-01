Nein, echte Chirurgen sind nicht besser im Surgeon Simulator als ihr

Der Surgeon Simulator 2013 stellt Spieler vor eine schwierige Aufgabe: Mit nur einer Hand muss eine Herz-Operation durchgeführt werden. Ein knackiges Unterfangen, bei dem schon so mancher frustriert aufgegeben hat und darauf verweist, dass man selbst kein Chirurg sei und es nicht besser geht.

Fortan gilt das jedoch nicht mehr, denn der Youtube-Kanal Facts. räumt mit dem Gerücht auf, dass echte Chirurgen im Surgeon Simulator viel besser sind. Gleich drei Fachärzte versuchen sich am Spiel des Entwicklers Bossa Studios und beweisen, dass sie selbst nicht in der Lage sind das Ziel ordnungsgemäßig zu erfüllen.

(Quelle: Youtube, Facts.)

Alle drei scheitern mit Ansage: Zwei bringen sich mehr oder weniger selbst um, in dem sie mit der Spritze in Kontakt kommen. Der Dritte im Bunde weicht dieser zwar aus, sorgt aber mit wenig Feingefühl für ein Chaos im Rippenbereich. Dafür, dass ihnen der virtuelle Patient vor den Augen weggestorben ist, bleiben die Versuchskanichen am Ende ziemlich gelassen.

"Ich habe meinen Patienten getötet"... bleibt nur zu hoffen, dass die Chirurgen dies im echten Leben nicht allzu oft aussprechen müssen. Vor allem nicht mit einem angehängten Grinsen. Das könnten vermutlich die Angehörigen ein wenig merkwürdig und unpassend empfinden.

Und ihr wisst nun, dass, wenn ihr mal wieder den Patienten umbringt, nicht viel schlechter als echte Chirurgen seid. Mehr zum Surgeon Simulator gibt es übrigens im ausführlichen Test "Surgeon Simulator 2013: Dr. Frankenstein, bitte in den OP!". Seit 2014 könnt ihr sogar unterwegs auf eurem Smartphones Menschen operieren.

