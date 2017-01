Gravity Rush 2: Japanische Werbung mit echter Gravitationskatze

Für das in wenigen Tagen erscheinende Gravity Rush 2 rührt Sony zumindest in Japan jetzt kräftig die Werbetrommel. Die neuste Aktion beinhaltet eine vier Minuten lange Werbung, die die Auswirkungen einer echten Gravitationskatze zeigt.

Erst läuft die orange Katze nur seitlich an der Wand, später geht es kopfüber, was für Probleme innerhalb der Wohnung sorgt. Wenn dann noch ein Feuer am Boden ausbricht, aber die Bewohner selbst an der Decke kleben, wird es schon ziemlich kompliziert. Die etwas absurde, aber ebenso charmante Werbung ist auf jeden Fall einen Blick wert.

Und sind wir doch einmal alle ehrlich: Wer hätte denn nicht gerne eine Katze, um mit ihr über die eigene Stadt zu fliegen? Newtons Gesetze zur Schwerkraft sind wichtig, keine Frage, aber der Reiz ist gewiss vorhanden, sie zu kontrollieren.

Ähnlich ergeht es Kat, der Protagonistin von Gravity Rush 2. Die ist schon seit dem ersten Teil - im Blickpunkt "12 neckische Neuauflagen - Von Bioshock bis Skyrim" erfahrt ihr mehr zur PS4-Neuauflage - in der Lage die Gravitation nach ihren Ermessen auszunutzen. Im Nachfolger möchten die Entwickler dies auf die Spitze treiben.

Das fertige Spiel erscheint am 18. Januar 2017 exklusiv für die PlayStation 4. Dank einer Verschiebung gibt es für alle Käufer einen kostenlosen Zusatzinhalt.

Gravity Rush ist einst als exklusives Spiel für die PlayStation Vita gestartet. Mittlerweile steht das Action-Adventure auch für die Playtation 4 bereit.