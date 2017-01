Pokémon - Smaragd-Edition: In nur drei Stunden mit zwei Pokémon durchgespielt

Beim Speedrun von Spielen geht es entsprechend der Bezeichnung immer um die schnellste Zeit. Manchmal aber variieren die Vertreter in ihrer Vorgehensweise. So geschehen beim aktuellen Speedrunner-Event Awesome Games Done Quick.

Bei der Veranstaltung, die noch bis zum 15. Januar auf Twitch live ausgestrahlt wird, hat der Spieler thetyrant14 Pokémon - Smaragd in knapp drei Stunden durchgespielt. Das sind rund 20 Minuten mehr als beim aktuellen Weltrekord, aber thetyrant14 hat die Zuschauer trotzdem in seinen Bann gezogen. Grund dafür ist, dass er im Grunde lediglich zwei Pokémon genutzt hat, eines davon das beliebte Hydropi.

(Quelle: Youtube, Games Done Quick)

Insgesamt ist der Speedrun sehr auf die Anhängerschaft von Awesome Games Done Quick ausgerichtet. Neben dem langjährigen Wunsch, dass endlich mal nicht Pokémon - Rot oder Blau gespielt wird, hat thetyrant14 sein Hydropi auch noch Waluigi genannt.

Sofern ihr ein wenig Ahnung von Pokémon habt, solltet ihr euch die Aufzeichnung auf jeden Fall ansehen. Während des Spiels erklären die Personen im Hintergrund die Aktionen des Speedrunners und wieso seine Vorgehensweise ziemlich beeindruckend ist. Gut 14 Jahre nach der Veröffentlichung zeigt sich damit, dass die Möglichkeiten von Pokémon - Smaragd noch lange nicht erschöpft sind.

Mit dem Debüt von Pokémon - Smaragd hoffen die Zuschauer, dass in zukünftigen Ausgaben der "Games Done Quick"-Veranstaltung noch weitere Pokémon-Editionen präsentiert werden. Möglicherweise ja sogar Pokémon - Sonne oder Mond, die sowohl im Test "Pokémon Sonne und Mond: Kreaturensammeln im Urlaubsparadies", als auch bei den Spielern überzeugen können.

1 von 59 Verrückte Rekorde aus der Welt der Computer- und Videospiele

Noch mehr beeindruckende Zahlenspielereien und Weltrekorde zu Videospielen, zeigen wir euch in der Bilderstrecke. Wusstet ihr etwa, dass Borderlands 2 die größte Anzahl an unterschiedlichen Feinden in einem Spiel bietet?