Gewinne zur DreamHack 2017 eine SSD 850 PRO 2 TB von Samsung

Vom 13. bis 15. Januar 2017 findet in Leipzig die DreamHack statt. Dort könnt ihr das Samsung Gaming Portfolio am Stand Nr. 125 in Halle 5 sehen. Zusammen mit Sam-sung Electronics verlosen wir rechtzeitig zu Deutschlands größter LAN-Party eine SSD 850 PRO mit 2 TB Speicherkapazität.

Grundvoraussetzung für spannendes Gaming ist eine leistungsstarke SSD. Samsung SSDs zeichnen sich durch Leistung, Ausdauer und Geschwindigkeit aus. Um hochauflösende Spie-legrafiken reibungslos abspielen zu können und ein kompromissloses Spielerlebnis zu ga-rantieren, ist viel Speicher sowie eine starke Performance gefragt. Die Samsung SSD 850 PRO 2 TB ist die optimale Lösung, um seinem Gaming-PC ein leistungsstarkes Upgrade zu ermöglichen. Ganze 2 Terabyte Speicherkapazität verschaffen Gamern dabei ausreichend Platz, um anspruchsvolle Spielewelten zu erkunden. Die Performance, die ausschlaggebend für kompromissloses Zocken ist, ist bei der SSD 850 PRO von Samsung enorm stark.

Die sequentielle Leseleistung der SSD 850 PRO erreicht bis zu 550 Megabyte pro Sekunde (MB/s), die Schreibleistung bis zu 520 MB/s. Die zufällige Leseleistung beträgt bis zu 100.000 Input/Output-Operationen pro Sekunde (IOPS), die Schreibgeschwindigkeit bis zu 90.000 IOPS. Diese Kombination aus Speicherkraft, Geschwindigkeit und Leistung und macht die SSD zu einem Allround-Gaming-Talent.

Gewinnt zusammen mit spieletipps und Samsung Electronics eine SSD 850 PRO 2 TB und hebt euer Gaming auf das nächste Level. Erlebt den Unterschied!

So könnt ihr mitmachen

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, schickt uns einfach eine E-Mail mit dem Betreff "Ich will Samsung" an aktion@spieletipps.de. In der E-Mail müssen euer voller Name, sowie eure vollständige Anschrift enthalten sein.

Teilnahmebedingungen

Das Gewinnspiel startet sofort. Einsendeschluss ist Sonntag, der 15. Januar um 23.59 Uhr. Mitmachen darf jeder spieletipps-Leser ab 18 Jahren. Ausgenommen sind Mitarbeiter von Samsung und der Ströer Media Brands AG. Der Teilnehmer erklärt sich einverstanden, dass sein Name im Fall des Gewinns bei spieletipps veröffentlicht wird. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.