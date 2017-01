Die 10 schaurigsten Gegner von Resident Evil

Die Mutter der Horror-Spieleserien kennt viele Wege, Angst und Schrecken zu verbreiten. Vor allem durch die grausige Gegnerschar. Diese zehn Monstrositäten gehören definitiv dazu.

Bereits in wenigen Tagen soll Resident Evil 7 erscheinen. Anders als alle bisher erschienenen Spiele der Serie, bricht der neue Ableger mit gewohnten Mechaniken und teilweise sogar Bildern. Anstelle von Zombies und Mutationen wartet auf euch eine geistesgestörte Familie im Stil von Filmen wie "Haus der 1.000 Leichen" und "The Texas Chainsaw Massacre" (Blutgericht in Texas). Diese Art von Gegnern gibt es bisher nicht allzu oft in Videospielen.

1 von 19 Die schaurigsten Gegner von Resident Evil

Mit furchteinflößenden Monstern kennt sich die Serie in jedem Fall aus. Seit Resident Evil im Jahr 1996 in Japan unter dem Namen Biohazard das Licht der Welt erblickte, schrecken die Entwickler vor kaum einer Idee zurück, um euch das Fürchten zu lehren. Hier findet ihr zehn Kandidaten, die euch auch nach dem Spielen noch verfolgen.

Nummer 1: Iron Maiden

Erstmals gesehen in: Resident Evil 4

Beschreibung

Bei den sogenannten Iron Maiden, also eisernen Jungfrauen, handelt es sich eigentlich um die Gegnerart Regenerador (die Schreibweise ist dem spanischen Szenario geschuldet). Diese humanoiden Monster kennzeichnet vor allem ihre beständige Bedrohung und zähe Statur. Abgeschossene Körperteile können nachwachsen, und kommen sie euch einmal zu nahe, beißen sie euch so lange in den Hals, bis ihr, oder besser gesagt Hauptfigur Leon, das Zeitliche segnet. Was die besondere Gattung Iron Maiden noch gruseliger macht, sind die vielen Stacheln, die weit aus ihren Körpern ragen. Damit erinnern sie zwangsläufig an die höllischen Zenobiten aus den Hellraiser-Filmen und hinterlassen einen noch ungemütlicheren Eindruck.

Entstehung

Wie auch viele andere Gegner in Resident Evil 4 und Resident Evil 5 sind auch Regeneradoren eine Ausgeburt des Virus Las Plagas. Dieser wächst zunächst als Ei im Körper des Wirtes und verbindet sich daraufhin mit dessen zentralem Nervensystem.