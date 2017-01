The Witcher 3: Wale fallen vom Himmel

Ist es ein Fehler in der Spielwelt oder doch eine gewollte Anspielung? Vor diesem Rätsel steht der Spieler und Youtube-Nutzer Blah Blah, der beim Spielen von The Witcher 3 - Wild Hunt auf einmal einen aus dem Himmel fallenden Wal entdeckt. "Ganz klar ein Glitch!", mag nun die offensichtlichste Erklärung sein. Möglicherweise steckt aber doch etwas mehr dahinter.

Die erste Überraschung ist für manchen womöglich die Existenz von Walen in The Witcher 3. Wer nicht allzu oft oder einfach nur zur falschen Zeit mit seinem Boot unterwegs gewesen ist, dürfte den mächtigen Wasserlebewesen nie begegnet sein. Angreifbar sind die Wale für Geralt nicht, sondern dienen lediglich als optischer Augenschmaus, wenn sie sich denn mal blicken lassen.

Der vom Himmel fallende Wal ist hingegen tatsächlich neu. Er taucht erst in der zweiten Erweiterung The Witcher 3 - Blood and Wine auf und ist möglicherweise kein ungewollter Fehler. Laut einem Beitrag auf Reddit könnte der Wal eine Anspielung auf das Buch Per Anhalter durch die Galaxis von Douglas Adams sein.

Sowohl im Buch, als auch in der Verfilmung gibt es eine Szene, in der ein Wal vom Himmel fällt und nach kurzer Zeit auf der Erde landet. Da laut dem Spieler, der den Wal erst entdeckt hat, diese Szene jedes Mal passiert, sobald er den Spielstand lädt, ist es gut möglich, dass es sich hier um keinen Fehler handelt, zumal auch andere Spieler an derselben Stelle über diese Entdeckung gestolpert sind.

Wenn ihr mal selbst nachforschen wollt, dann müsst ihr in The Witcher 3 - Blood and Wine die Quest "Beyond Hill and Dale" annehmen. Solltet ihr die Erweiterung zum Rollenspiel noch nicht besitzen, dann verraten wir im Test "The Witcher 3 - Blood and Wine: Das ist das Ende", dass sie sich auch ohne fliegenden Wal lohnt.

