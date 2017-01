Und plötzlich klappt meine Kinnlade runter, ich stiere auf den Bildschirm und denke: "Echt jetzt, Nintendo? Das kann doch nicht euer Ernst sein?" Warum? Weil Nintendo nun im Herbst auch eine monatliche Gebühr für Online-Dienste einführen will und dabei alle positiven Aspekte dieser Nötigung ad absurdum führt.

Was ich damit meine? Sony hat angefangen. Wer bereit ist für den Online-Dienst zu bezahlen, bekommt dafür monatlich zwei Spiele geschenkt - mit der Einschränkung, dass sie nur solange gespielt werden können, solange auch für den Online-Dienst bezahlt wird.

Microsoft zieht 2013 nach und führt die Games with Gold in ihrem "Xbox Live"-System ein. Jeden Monat gibt es für die Xbox 360 zwei Spiele kostenlos, die auch nach dem Ende der "Xbox Live Gold"-Mitgliedschaft erhalten bleiben. Viele freuen sich. Eine kleine Ernüchterung stellt sich jedoch ein, als die zwei kostenlosen Spiele pro Monat auf der Xbox One - wie auch für PlayStation-Zocker - an das Abonnement gebunden sind.

After a month, you can no longer PLAY the monthly Switch online classic unless you buy it.