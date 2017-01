The Witcher 3: Mit einer Grafikmod wird alles noch hübscher

The Witcher 3 - Wild Hunt ist mit Sicherheit eines der grafisch schönsten Spiele, die es bislang in dieser Generation gibt. Mithilfe einer Modifikation kann das Abenteuer von Hexer Geralt aber noch hübscher aussehen.

Die Super Turbo Lighting Mod optimiert und verschönert die Lichteffekte des Rollenspiels, wodurch sich ein insgesamt harmonischeres Bild ergibt. Aktuell arbeitet der Modder Essenthy Onigami an Version 3.0, die schon demnächst zum Download bereitstehen soll. Wie viel hübscher The Witcher 3 mithilfe der vergleichsweise kleinen Mod wird, zeigt ein Video.

(Quelle: Youtube, Essenthy Onigami)

Neben der generellen Lichtstimmung verbessert die Modifikation außerdem den Übergang vom Außen- in den Innenbereich, der dadurch flüssiger und realitätsnäher wirkt. Außerdem werden auch die Wasserspiegelungen besser dargestellt. Wer will, kann die Mod schon jetzt in der Version 2.2 auf Nexusmods herunterladen und ausprobieren. Für die Erweiterung The Witcher 3 - Blood and Wine benötigt ihr jedoch die Version 2.2.1, die glücklicherweise auf der Webseite ebenfalls angeboten wird.

Falls ihr The Witcher 3 noch nicht besitzt, dann wird es langsam Zeit. Wie ihr am günstigsten an alle Inhalte kommt, erfahrt ihr im Blickpunkt: "GOTY - 9 Komplettpakete für PC, PS4 und Xbox One". Im Test: "The Witcher 3 - Wenn das mal kein bombastisches Finale ist!" verraten wir euch, dass Geralts letzter Weg auch spielerisch überzeugen kann.

Übrigens: Mithilfe einiger Modifikationen lässt sich sogar die Klötzchenoptik von Minecraft verbessern, wie euch der Blickpunkt: "Minecraft: Die 10 besten Grafikmods – für lau!" beweist.

