Art of Stealth: Valve löscht das Spiel von Steam

Steam-Betreiber Valve hat den Shooter Art of Stealth von der Online-Plattform genommen. Der Grund dafür sei, dass der Entwickler selbst positive Testbereichte zu seinem Spiel verfasst habe.

Art of Stealth ist ein Indie-Shooter von Entwickler Matan Cohen's Studio, bei dem die Spieler in die Haut eines ehemaligen CIA-Agenten schlüpfen. Die Käufer beschwerten sich in den Kommentaren vor allem über die schlechte KI (Künstliche Intelligenz) und behaupteten, dass das Spiel unfertig sei.

Dass der Entwickler nur schwer mit Kritik umgehen kann zeigte sich zum Beispiel, nachdem der Youtuber und freie Journalist Jim Sterling ein Video zu Art of Stealth veröffentlichte, in dem er heftige Kritik übt. Matan Cohen's Studio warf Sterling daraufhin in einem Posting auf Steam vor, dass er unter anderem keinen Respekt vor Programmieren habe, die sich jahrelang diesem Projekt gewidmet haben sollen. Zudem würde er gegen mehrere Youtube-Regeln verstoßen.

Zum anderen veröffentlichte Matan Cohen's Studio scheinbar über unterschiedliche Steam-Konten positive Bewertungen für Art of Stealth, woraufhin Valve Corporation auf Steam verkündete: "Wir haben inakzeptables Verhalten festgestellt, da der Entwickler des Spiels, Matan Cohen, über mehrere Steam-Konten verfügt. Der Entwickler scheint mehrere Steam-Konten erstellt zu haben, um positive Reviews für sein eigenes Spiel zu posten. Dies ist ein klarer Verstoß gegen unsere Review-Politik und etwas, das wir sehr ernst nehmen. Aus diesen Gründen beenden wir unsere Geschäftsbeziehung mit Matan Cohen und nehmen das Spiel aus dem Steam-Shop. Wenn ihr das Spiel gekauft habt, wird es weiterhin in eurer Steam-Bibliothek verbleiben".

Was haltet ihr von der Entscheidung Art of Stealth vom Steam-Shop zu nehmen? Über zu wenige Spiele braucht Valve Corporation sich jedenfalls keine Gedanken zu machen, immerhin erschien ein Drittel aller Steam-Spiele im Jahr 2016.

