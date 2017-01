Super Mario Odyssey: Trailer unterhaltsam in GTA 4 nachgestellt

Es ist die vermutlich größte Überraschung im ersten Video zu Super Mario Odyssey gewesen: Mario hüpft nicht nur in bunten Welten herum, sondern ist dieses Mal auch in einer relativ realistischen Stadt mit echten Menschen unterwegs.

Den Umstand, dass der italienische Klempner wohl erstmals "unsere" Welt zu Gesicht bekommt, nutzt der Youtuber CrowbCat aus. In einem neuen Video präsentiert er "Super real Mario Odyssey", in welchem er den offiziellen Mario-Trailer mehr oder weniger ernstgemeint in Grand Theft Auto 4 nachstellt. Wer also schon immer mal sehen wollte, wie es aussieht, wenn Mario von einer Gangster-Truppe verfolgt wird oder wie dem Nintendo-Maskottchen amerikanische Hamburger gefallen, der sollte einen Blick wagen.

(Quelle: Youtube, CrowbCat)

Damit ihr einen direkten Vergleich der beiden Spielwelten bekommt, gibt es hier auch noch einmal das offizielle zu Super Mario Odyssey, welches Nintendo während der Switch-Präsentation gezeigt habt.

Die Version von CrowbCat lässt sich übrigens schon jetzt spielen, da sowohl der Mario-Skin, als auch GTA 4 schon etwas länger erhältlich sind. Das echte Super Mario Odyssey für die Switch lässt sich hingegen noch mindestens bis zum Weihnachtsgeschäft 2017 Zeit. Laut Nintendo wird der neue Serienteil übrigens wieder die "Core"-Spieler ansprechen.

Apropos Switch: Wie sich Nintendos neue Konsole schlägt, könnten wir schon in Erfahrung bringen. Den Erfahrungsbericht gibt es im Blickpunkt "Nintendo Switch - so spielen sich die neuen Spiele wirklich".

Eine Odyssee ist für Mario eigentlich gar nichts neues: In seinem über 30-jährigen Berufsleben hat der Klempner schon so einiges erlebt.