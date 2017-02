Last Gen: Die Perlen von PS3 und Xbox 360

Als die Xbox 360 im Jahr 2005 und die PlayStation 3 schließlich 2007 auf den Markt kamen, waren sie technische Wunderwerke, etwas nie Dagewesenes. Sie sollten für die nächsten sechs bis acht Jahre für ausgeprägte Konsolenkämpfe, Frust und Aufregung aber auch – und vor allem – unvergessliche Spielemomente sorgen. Letztgenannten Perlen von PS3 und Xbox 360 wollen wir uns an dieser Stelle widmen.

Allmählich legt sich der Staub auf die klobigen Konsolen der sogenannten Last Gen. Wir haben aber nicht vergessen, was sie uns geschenkt haben. Wir haben sie noch zu Hause stehen und ihr sicher auch. Solange es in einschlägigen Fachmärkten noch Regale mit den alten Logos gibt, werden wir auch noch ab und zu die ausgenudelten Controller in die Hand nehmen und zocken.

1 von 31 Konsolengeneration Last Gen: Die Perlen der PS3 und Xbox 360

Kann Jonas bitte rüberkommen zum Spielen?

In den glorreichen Jahren der PS3 und Xbox 360 sahen sich Spieler vielen neuen Trends und eines deutlich wachsenden öffentlichen Interesses an der Videospiel-Kultur an sich gegenüber: Der Aufstieg von "Casual Games" auf Mobilgeräten, die ernsthafte Entwicklung kompetitiven Zockens und die aufstrebende Qualität von bekannten Spieleproduktionen.

Dank der voranschreitenden Technik, die Microsoft und Sony in ihren Konsolen verbauten, durfte auf PS3 und Xbox 360 endlich vernünftig online zusammengespielt werden. Nicht länger war es nötig, dass sich alle Spieler auf eine Couch quetschten und auf eine Röhre starrten. Der Austausch mit Spielern auf der ganzen Welt war plötzlich so einfach wie nie zuvor.

Warum wir gerade diese Spiele ausgewählt haben

Während die "PC Master Race" unserer Bilderstrecke wahrscheinlich nicht in allen Punkten zustimmen würde, hegt sie dabei ganz sicher nur Neid über die vielen Exklusivspiele, die Sony und Microsoft sich für ihre Konsolen sichern konnten.

Daher haben wir versucht, hier abzubilden, was Spieler der vorigen Konsolengeneration begeistert hat. Wir haben uns demnach also nicht ausschließlich auf Exklusivspiele beschränkt, sondern schlichtweg auf die Perlen von Xbox 360 und PS3.