Sich über Sex freuen - nun ja, wieso auch nicht? In diesem Fall ging es ganz speziell um die Frage einer Twitter-Userin. Sie wollte wissen, mit wem man denn in Mass Effect - Andromeda so Sex haben könne. Die Antwort eines Entwicklers war ziemlich lustig - weshalb ihr diesen Artikel in großer Zahl gelesen und kommentiert habt. Ihr habt euch sowohl über die Frage als auch die Möglichkeiten im Spiel so sehr gefreut, dass wir euch hier die schönsten Kommentaren zeigen wollen:

1 von 6 Darüber habt ihr euch diese Woche richtig gefreut: Sex

Um die Original-Meldung zu lesen, könnt ihr hier klicken.