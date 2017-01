Wahr oder falsch? - Sind Kratos durch einen Schock die Haare ausgefallen?

Wahr oder falsch? - Das ist hier die Frage. Wir verraten euch nicht, ob die Theorie in diesem Artikel wahr oder falsch ist. Doch ihr könnt eure Meinung mitteilen. Entweder in den Kommentaren unter diesem Artikel, oder ihr stimmt direkt auf Facebook mit den Like-Icons ab. Nächste Woche erfahrt ihr dann, ob die ganze Geschichte stimmt, oder wirklich nur eine Geschichte ist.

Vermutlich kennt jeder von euch Kratos, den Gott des Krieges aus dem gleichnamigen Spiel God of War. Sobald der Name Kratos fällt, hat wohl jeder von euch den grimmigen Spartaner mit der Glatze im Kopf. Seine Haut ist grau, weil er die Asche seiner toten Familie auf ihr tragen muss. Und die rote Tätowierung trägt er im Andenken an seinen kleinen Bruder Deimos.

Doch Stopp! Warum hat Kratos eigentlich eine Glatze? Hierzu gibt es eine Theorie. Denn ... habt ihr jemals sichtbare Stoppeln an ihm gesehen?

Die Glatze ist angeblich nicht durch eine Rasur entstanden, sondern durch den Schock, seine eigene Familie im von Ares ausgelösten Blutrausch abgeschlachtet zu haben. Kratos wurde deshalb vom Dorforakel dazu verflucht die Asche seiner toten Familie auf der Haut zu tragen. Doch wusstet ihr auch, dass durch den Schock des Erkennens, seine eigene Familie getötet zu haben, seine Haare auf einen Schlag ausfielen?

Diese Krankheit wird von Medizinern als Alopecia areata bezeichnet, und Alopecia totalis beschreibt den Ausfall der gesamten Kopfbehaarung. Heutige Wissenschaftler diskutieren jedoch, ob traumatische Erlebnisse und Schocks wirklich einen Einfluss auf die Krankheit haben. Sicher sind sie sich nicht.

Grund für den Ausfall der Haare sind nämlich Immunzellen, die sich plötzlich gegen die eigenen Haare richten. Der Körper stößt die Haare also regelrecht ab.

Übrigens: Die Krankheit wurde das erste Mal von Hippokrates erwähnt. Der Name stammt so auch aus dem griechischen, weil damals eine ähnliche Erkrankung bei Füchsen beobachtet wurde (altgriechisch: ἀλώπηξ alopex "Fuchs"). Könnte das ein Hinweis darauf sein, dass die Theorie stimmt?

