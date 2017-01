Diese Spiele erscheinen in der KW 4

Na, spürt ihr es auch schon? Der Frühling liegt in der Luft, die Vögel ... nein, wir merken es auch nicht. Also besser vor dem Fernseher oder dem Bildschirm bleiben und ein paar Spiele zocken. Diese Woche bietet sich dafür besonders gut an. Denn nur selten habt ihr die Chance, euch so in die Hose zu machen - und es dabei so sehr zu genießen. Was wäre das Leben ohne Horrorspiele? Richtig, angenehmer und sehr viel öder. Diese Spiele erscheinen vom 23. bis 29. Januar:

Am 24. Januar erscheint: Resident Evil 7.

In Ego-Perspektive - zum ersten Mal in der Hauptreihe der Horror-Serie - gruselt ihr euch durch Wälder, Herrenhäuser und verlassene Hütten. Resident Evil 7 verspricht, nach dem eher enttäuschenden sechsten Teil, wieder an die alten Teile anzuschließen und dabei genug Neues zu bringen, um nicht zu langweilen. Resident Evil 7 erscheint für PC, PlayStation 4 und Xbox One.

Ebenfalls am 24. Januar erscheint Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue

Disney, Final Fantasy, alles ein wenig verwirrend und dennoch auch wunderschön. So kann man die "Kingdom Hearts"-Reihe wohl ziemlich gut zusammenfassen. Und das ist gut so, denn Kingdom Hearts macht verdammt viel Spaß. Das Spiel erscheint für die PlayStation 4 und wir haben auch schon eine Vorschau zu Kingdom Hearts HD 2.8. geschrieben.

Und gleich nochmal der 24. Januar: Yakuza Zero.

Das GTA Japans, so wird Yakuza gerne genannt. Ob das wirklich zutreffend ist? Ihr habt drei Möglichkeiten: Kauft euch das Spiel für die PlayStation 4. Lest unseren Test zu Yakuza Zero. Oder lest unseren Test UND kauft euch das Spiel.

Am 27. Januar erscheint Digimon World: Next Order.

2016 war eindeutig das Jahr der Pokémon - ihr habt das sicher mitbekommen. Vielleicht wird 2017 dann ja das Jahr der Digimon? Jedenfalls erscheint direkt zu Beginn des Jahres Digimon World - Next Order für die PS Vita und die PlayStation 4.

Zuletzt nochmal der 27. Januar: Tales of Berseria.

Die "Tales of"-Reihe ist vor allem für Fans von japanischen Rollenspielen ein steter Grund der Freude. Schon seit vielen Jahren entführt euch die Reihe in fantastische Welten und zeigt euch drollige Figuren. Eine Vorschau zu Tales of Berseria haben wir ebenfalls schon geschrieben - erscheinen wird das Spiel für die PlayStation 4.

Freilich haben wir hier nur Platz, um die größeren Spiele zu präsentieren. Doch in dieser Woche erscheinen auch einige kleinere und Indie-Spiele. Haltet also eure Augen offen, wenn euch diese Spiele interessieren.