Es ist in Counter-Strike - Global Offensive so schon eine Leistung, wenn ein Spieler mehrere Gegner in einer Runde erledigt. Noch Aufsehen erregender ist es, wenn ein Spieler während eines hochdotierten E-Sports-Turnieres unter Druck nicht nur zwei oder drei Gegner erledigt, sondern kurzerhand das gesamte gegnerische Team.

So geschehen am Eröffnungswochende des "ELEAGUE Major 2017"-Turnieres in Atlanta. Im Match Team Liquid gegen Team EnVyUs beweist Josh “jdm64" Marzano, dass er mit Maus und Tastatur verdammt gut zielen und reagieren kann. Der "Team Liquid"-Spieler muss mit ansehen, wie seine restlichen Mitspieler vom Gegner-Team ausgeschaltet werden. Statt die Flinte ins Korn zu werfen, zeigt jdm64 aber kurzerhand sein Talent und nimmt mit Pistole, einer Blendgranate und dem schweren Scharfschützengewehr (AWP) Team EnVyUs auseinander.

Am Ende hat das Aufbäumen von jdm64 jedoch nicht gereicht. Team Liquid musste sich Team EnVyUs mit 21 zu 25 geschlagen geben. Noch ist das Turnier aber nicht verloren, schließlich stehen noch zahlreiche Matches auf dem Plan.

Das Turnier in Atlanta läuft bis zum 29. Januar. Es ist die erste große "Counter-Strike"-Veranstaltung des Jahres mit einem Preisgeld von einer Million Dollar (rund 930.000 Euro). Dem Siegerteam winken 500.000 Dollar (rund 465.000 Euro), eine Trophäe und der "Legend-Status". Mit Letzterem sind sie automatisch für das nächste große Turnier qualifiziert.

Aber selbst, wenn es für Team Liquid am Ende nicht reicht: Den brillanten Moment seitens ihres Mitglids jdm64 nimmt ihnen keiner mehr. Wobei das natürlich auch für die besten Fails in Counter-Strike gilt.

