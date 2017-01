Das Wochenende in Memes

Was für ein Wochenende. Donald Trump wird als Präsident eingeschworen. Ein Nazi bekommt vor der Kamera eine gescheuert. Frauen marschieren weltweit gegen Trump und für gleiche Rechte. Und dann war da noch dieser merkwürdige Moment, als Donald Trumps neuer Pressechef vor die Öffentlichkeit trat, um sich die Zahlen der Anwesenden bei der Einschwörung zurechtzulügen. Was das alles mit Videospielen zu tun hat? Nun, das Internet hat aus diesem Wochenende einige herrliche Videospiel-Memes ziehen können. Die wollen wir euch hier zeigen.

Richard Spencer ist, daran gibt es nichts zu rütteln, ein Neo-Nazi. Seine ekelhaften Rasse-Theorien kotzt er freimütig bei jeder Gelegenheit in sich anbietende Kameras. Am letzten Wochenede wollte es jedoch der Zufall so, dass eine Faust sein Gesicht traf, als er gerade seinen Pepe-Anhänger erklären wollte. Nun, wir wollen hier sicher nicht dazu aufrufen, Nazis zu schlagen. Stattdessen rufen wir einfach mal dazu auf, über diese Memes zu lachen, die nach dem Vorfall in rasender Geschwindigkeit verbreitet wurden:

As American as apple pie. pic.twitter.com/WQ4z2UgWts — Gerry Duggan (@GerryDuggan) 21. Januar 2017

"So amerikanisch wie Apfelkuchen"

Durch den Schlag verliert Richard Spencer seine goldenen Ringe.

God I hope no one has done this one yet. pic.twitter.com/WUq4yvhUNO — Ur sad pal alita (@ItsAlita) 21. Januar 2017

Nazi-Punch als Anfangsbildschirm des Gamecube. Auf so eine Idee muss man erstmal kommen.

Und dann noch der Nazi-Punch in einem fiktiven Wario-Ware.