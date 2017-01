Parodie auf Sierra-Klassiker: Ein Spiel, nur um Treppen hinaufzulaufen

Wer die alten Sierra-Adventures wie King's Quest, Police Quest 3 oder Quest for Glory 1 kennt, der erinnert sich möglicherweise an Szenen, in denen er Treppen oder ähnliche Steigungen hinauf musste. Ein kleiner Fehler und schon ist der Protagonist tot gewesen.

Das kostenlose Spiel Stair Quest nimmt sich dieser frustrierenden, aber definitiv prägsamen Erfahrung an und lässt euch in klassischer Adventure-Manier Treppen steigen. Natürlich nicht ganz ohne Augenzwinkern in Richtung der Vorlage, wie ein Video beweist.

Stair Quest ist eigentlich im Rahmen des Entwicklerwettstreits Adventure Jam 2016 entstanden. Für die herunterladbare Version haben die Entwickler das Spiel ein wenig verfeinert und weitere Level hinzugefügt. Interessierte finden den Download auf der Plattform Gamejolt.

Optisch relativ ähnlich, aber inhaltlich völlig anders fällt Forgotten aus. Das kostenlose Text-Adventure ist eines der kleinen "Must Have"-Spiele des jungen Jahres und definitiv einen Blick wert.

Falls euch Sierra oder Lucas Arts nichts sagen, dann wird es Zeit, Videospielgeschichte aufzuholen. Mit dem Blickpunkt: "6 klassische Adventures, die ihr vor eurem Tod gespielt haben solltet" greifen wir euch dabei gerne unter die Arme.

