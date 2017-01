Messer-Skulptur sieht wie ein Boss von Dark Souls aus

Der Künstler Alfie Bradley hat eine acht Meter hohe Messer-Skulptur erschaffen, die aufgrund ihres düsteren Aussehens so wirkt, als wäre sie der Welt des Rollenspiels Dark Souls entsprungen.

Das Kunstwerk trägt den Namen „Knife Angel“ (Messer-Engel) und wurde laut der britischen Nachrichten-Webseite Mirror in London zum Gedenken der Opfer von Messer-Angriffen gebaut. Auf den Schwingen des Engels sind Botschaften von Familien der Opfer von Messer-Angriffen eingraviert. Die Messer, die für die Erschaffung der Skulptur notwendig waren, wurden ursprünglich von der Polizei beschlagnahmt und fanden auf diesem Wege ihre Verwendung. Die Ähnlichkeit zu einem Boss aus Dark Souls ist also reiner Zufall.

Da von einigen Personen harsche Kritik daran geübt wird, die Skulptur am Trafalgar Square in London auszustellen, steht ihr zukünftiger Verwendungszweck noch nicht fest. Vermutlich würde das Kunstwerk aber ein gutes Marketing-Werkzeug für das Entwicklerstudio From Software darstellen, aus dessen Werkstatt Dark Souls stammt.

Gefertigt wurde der acht Meter große „Engel“ übrigens, entgegen der Aussage des folgenden Tweets, mithilfe von 100.000 Messern.

Statue made of 10,000 knives confiscated by U.K. police looks like a Dark Souls boss. pic.twitter.com/7Fbh81zkkz — Best Mom Eva (@mombot) 22. Januar 2017

